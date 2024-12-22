【熊本県天草・芦北地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、熊本県天草・芦北地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 生活協同組合くまもと（熊本県水俣市）：524人

2位. 社会福祉法人志友会（熊本県芦北町）：358人

3位. あまくさ農業協同組合（熊本県天草市）：324人

4位. 南九州センコー株式会社（熊本県水俣市）：309人

5位. 社会福祉法人天草市社会福祉協議会（熊本県天草市）：304人

6位. 医療法人一陽会（熊本県天草市）：298人

7位. 熊本部品株式会社（熊本県天草市）：270人

8位. あしきた農業協同組合（熊本県芦北町）：262人

9位. 社会医療法人稲穂会（熊本県苓北町）：244人

10位. 社会福祉法人慈永会（熊本県苓北町）：229人

11位. 医療法人天草病院（熊本県天草市）：215人

12位. 天草池田電機株式会社（熊本県上天草市）：191人

13位. 医療法人社団平成会（熊本県天草市）：188人

14位. 株式会社太陽電気工業所（熊本県天草市）：186人

15位. 医療法人社団永寿会（熊本県天草市）：183人

16位. 天草漁業協同組合（熊本県天草市）：154人

17位. 医療法人岡部病院（熊本県水俣市）：149人

18位. 三和コンクリート工業株式会社（熊本県天草市）：147人

19位. 本渡五和農業協同組合（熊本県天草市）：145人

20位. ヤマハ天草製造株式会社（熊本県上天草市）：143人

21位. 天草信用金庫（熊本県天草市）：141人

22位. 医療法人旭会（熊本県水俣市）：140人

23位. ＪＮＣ開発株式会社（熊本県水俣市）：134人

24位. 医療法人永輝会（熊本県天草市）：132人

25位. 社会福祉法人啓仁会（熊本県苓北町）：127人

26位. 天草石油株式会社（熊本県天草市）：124人

27位. 社会福祉法人清志会（熊本県天草市）：122人

28位. 医療法人正仁会（熊本県水俣市）：121人

29位. アクトビーリサイクリング株式会社（熊本県水俣市）：118人

30位. 株式会社太陽（熊本県天草市）：116人

30位. 社会福祉法人水俣市社会福祉事業団（熊本県水俣市）：116人

30位. 株式会社レヴアル（熊本県芦北町）：116人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db