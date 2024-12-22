【熊本県球磨地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、熊本県球磨地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 岩下兄弟株式会社（熊本県人吉市）：656人

2位. 九州武蔵精密株式会社（熊本県錦町）：605人

3位. 球磨地域農業協同組合（熊本県錦町）：515人

4位. 株式会社村田産業（熊本県あさぎり町）：378人

5位. 医療法人蘇春堂（熊本県人吉市）：374人

6位. サンロード株式会社（熊本県錦町）：333人

7位. 医療法人愛生会（熊本県人吉市）：226人

8位. 株式会社ウエムラテック（熊本県あさぎり町）：197人

9位. 医療法人精翠会（熊本県人吉市）：193人

10位. 味岡建設株式会社（熊本県多良木町）：157人

11位. 医療法人回生会（熊本県人吉市）：154人

12位. 医療法人外山胃腸病院（熊本県人吉市）：153人

13位. 宮本電機株式会社（熊本県多良木町）：151人

14位. 人吉アサノ電機株式会社（熊本県人吉市）：150人

15位. 社会福祉法人洋香会（熊本県錦町）：144人

16位. 社会福祉法人つつじケ丘学園（熊本県あさぎり町）：134人

17位. 株式会社文尚堂（熊本県人吉市）：130人

18位. 社会福祉法人ペートル会（熊本県相良村）：124人

19位. 社会福祉法人天雲会（熊本県人吉市）：118人

20位. 医療法人社団同心会（熊本県人吉市）：110人

21位. 医療法人社団健成会（熊本県人吉市）：109人

22位. 丸昭建設株式会社（熊本県人吉市）：98人

23位. 上球磨森林組合（熊本県水上村）：91人

23位. 社会福祉法人仁和会（熊本県人吉市）：91人

25位. 社会福祉法人多良木福祉会（熊本県多良木町）：87人

26位. 医療法人社団新晃会（熊本県人吉市）：83人

27位. 医療法人誠心会（熊本県あさぎり町）：81人

28位. 有限会社丸喜運送（熊本県あさぎり町）：80人

29位. 社会福祉法人人吉市社会福祉事業団（熊本県人吉市）：79人

30位. ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ株式会社（熊本県人吉市）：78人

30位. つばめ交通株式会社（熊本県人吉市）：78人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db