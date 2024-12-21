『FM802 RADIO CRAZY』12月28日(土)東京スカパラダイスオーケストラのライブをFM802で独占生中継決定！さらにレディクレライブ音源のみでお届けする約11時間の特別番組の放送も決定！
今年は12月27日～29日の３日間インテックス大阪にて開催、FM802が毎年年末にお送りするロック大忘年会「FM802 RADIO CRAZY」。
12月28日(土)17:00～Zステージに登場となる東京スカパラダイスオーケストラ。
FM802と同い年！東京スカパラダイスオーケストラの35周年イヤーを祝して1年間お送りしてきたFM802の番組コーナー「東京スカパラダイスオーケストラ 35th Anniversary PARADISE RADIO」。
最終回はRADIO CRAZY会場から“生中継” の “特別拡大版”。ダブルスペシャルでお送りします！
なんと、当日17:00～、Z-STAGEで行われる東京スカパラダイスオーケストラのライブを完全生中継！
宮崎朝子（SHISHAMO）、斎藤宏介（XllX/UNISON SQUARE GARDEN）らのゲストパートも含めて、FM802ですべて聴くことができます！
さらに2025年2月11日(火)にはRADIO CRAZYのライブ音源のみでお送りする約11時間の特別番組のオンエアも決定！1日を通してレディクレのライブの模様たっぷりでお届けします。
いよいよ開催まで約１週間！チケットは全日程全券種残りわずかとなりました！（チケットゲットはお早めに！）
FM802 番組企画やこたつサテライトなど、今後も続報をお届けします！詳細はHPまたはアプリ、RADIO CRAZY やFM802のSNSをフォローしてください！また、今年スタートした『FM802 RADIO CRAZY のOFFICIAL YouTubeチャンネル』も随時配信中！ぜひチャンネル登録してお楽しみください！
皆様のお越しを会場でお待ちしております！
【RADIO CRAZY特別番組】
FM802 RADIO de LIVE CRAZY-レディクレ15th-
日時：2025年2月11日(火）
第1部 14:00ｰ17:51 DJ＝樋口大喜・板東さえか
第2部 19:55ｰ23:48 DJ＝落合健太郎・高樹リサ
第3部 24:00-深夜3:00 DJ＝浅井博章・田中乃絵
【イベント詳細】
●イベント名＝『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』
●日時＝2024年12月27日(金)、28日(土)、29日(日)10:00 OPEN・11:00 START
※OPEN、START変更になる可能性がございます
※START時間は改めてステージタイムテーブルをご確認ください
●出演者
＜12月27日（金）＞
imase／奥田民生(GOZ)／カネヨリマサル／go!go!vanillas／サバシスター／ザ・クロマニヨンズ／Chevon／シャイトープ／ストレイテナー／Tele／DISH//／10-FEET／なとり／にしな／ハンブレッダーズ／Vaundy／羊文学／フレデリック／BRAHMAN／HEY-SMITH／マキシマム ザ ホルモン／Lucky Kilimanjaro
OPENING HEAVY ROTATION ACT：ammo(2024年1月ヘビーローテーション)
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：CLAN QUEEN／シンガーズハイ／jo0ji／moon drop／紫 今
「新日本プロレススペシャルマッチ」高橋ヒロム ほか
＜12月28日（土）＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION／indigo la End／打首獄門同好会／ウルフルズ／9mm Parabellum Bullet／くるり／CRAZYMAN CLUB BAND／Kroi／SHISHAMO／SiM／w.o.d.／東京スカパラダイスオーケストラ／TRICERATOPS／never young beach／ハルカミライ／04 Limited Sazabys／フジファブリック／flumpool／BLUE ENCOUNT／bokula.／マカロニえんぴつ／ヤバイTシャツ屋さん／UNISON SQUARE GARDEN／RIZE／WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Laura day romance(2024年4月ヘビーローテーション)
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：Bye-Bye-Handの方程式／PK shampoo／森 大翔／離婚伝説／レトロリロン
CRAZYMAN CLUB BAND 再結成!!!
岸谷香、宮藤官九郎、GLIM SPANKY、スガ シカオ、甫木元 空（Bialystocks）、HARUNA（SCANDAL） and more…!
Key: 奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）／G: 佐藤タイジ（THEATRE BROOK） ／Ds: クハラカズユキ／B: 隅倉弘至（初恋の嵐）／G: KOHKI（BRAHMAN/OAU）
＜12月29日（日）＞
アイナ・ジ・エンド／阿部真央／androp×SHE'S／FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAYLIST／OKAMOTO’S／KANA-BOON／キュウソネコカミ／クリープハイプ／Saucy Dog／サンボマスター／THE BAWDIES／sumika／Chilli Beans. ／This is LAST／怒髪天／ねぐせ。／PEOPLE 1／BIGMAMA／ビッケブランカ／フラワーカンパニーズ／ヤングスキニー／レキシ／Radio Happy Willows（from FM802 ACCESS! CP 2024）
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Conton Candy (2024年10月ヘビーローテーション)
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna： the paddles／TRACK15／Billyrrom／muque／礼賛
FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAYLIST
ヒダカトオル（THE STARBEMS / ex-BEAT CRUSADERS）／古舘佑太郎（ex-The SALOVERS/ ex-THE 2）／松本素生 (GOING UNDER GROUND)
＜BAND＞
G： 山本幹宗（sunsite/ 好芻）／B：佐藤征史（くるり）／Key ：野崎泰弘／Ds：古市健太／G：篠崎光徳
Radio Happy Willows（from FM802 ACCESS! CP 2024）
柳沢亮太(SUPER BEAVER)／アイナ・ジ・エンド ／大橋卓弥（スキマスイッチ）／片岡健太（sumika） ／サイトウタクヤ（w.o.d.）／ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）
＜BAND＞
Key：トオミヨウ／G：石成正人／B：安達貴史／Ds：関口孝夫／Ma：高木久
※OPENING HEAVY ROTATION ACTは2024年のヘビーローテーションの中から
選出された、各日のオープニングを飾るステージとなります。
開場時間から間もなくのパフォーマンスとなります。
【境内ステージ】
＜12月27日（金）＞
映秀。／林萌々子（Hump Back）／Re:name(アコースティックver.)
＜12月28日（土）＞
FM802料理部 RADIO CRAZY編 supported by TESCOM／井上竜馬（SHE'S）／杉浦祐輝（帝国喫茶）／たけまさセッション 小野武正(KEYTALK / Alaska Jam)他／平部雅洋(reGretGirl)
＜12月29日（日）＞
内澤崇仁（androp）ゲスト：阿部真央／サイトウタクヤ（w.o.d.）／かやゆー（ヤングスキニー）＆古舘佑太郎
●会場＝インテックス大阪（https://www.intex-osaka.com/jp/access/）
●協賛＝日本旅行 ／ マクセル ／ サントリー ビアボール ／ ZONe ENERGY ／ TESCOM ／
トヨタモビリティ新大阪 ／ JR西日本 ／ みるく饅頭 月化粧 ／ Mizkan ／ JOYSOUND
●主催＝FM802／キョードー関西
●企画制作＝FM802／キョードー関西
●チケット＝
※一部すでに予定枚数終了となっている日程・券種もございますが、各プレイガイドの最新状況をご確認のうえお買い求めください。
◎3DAYS TICKET：\33,000
※VIPサービスはついていませんのでご注意ください
◎１DAY TICKET（27・28・29日券）：各\11,500
◎ジュニア1DAY TICKET【中高生割引】（27・28・29日券）：各\8,800
※当日学生証持参必須。 ※予定枚数に達し次第、受付を終了します。
◎レディクレグループサポート割（27・28・29日券）：
3名：\33,900 4名：\44,500 5名：\54,500 6名：\63,900 7名：\72,800
※お友達の分も一緒に購入いただくことで一般チケットよりも低価格でご来場いただけます。
※保護者1名につき、小学生1名のみ入場無料（2人目以降は、追加人数分のチケットが必要になります）
※全券種整理番号なし
◎４（ヨン）クレチケット：\8,800
年の瀬まで仕事や勉強に追われつつ出遅れたとしても、なんとかレディクレに参加し一年をきっちり締めくくりたい貴方の為にご用意した、4時からご入場可能な少しお得なチケットを限定販売！
※おしぼり＋1ドリンク付
※16：00から入場可能
●詳細＝https://radiocrazy.fm/
【SNSアカウント】
●FM802オフィシャル X＝@fm802_pr
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