祝・世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」登録20周年！特別企画がまだまだ開催中

聖地リゾート！和歌山キャンペーン推進協議会

「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録20周年を迎えた今年、和歌山県では期間限定の特別企画が目白押しです。

和歌山県立博物館（和歌山市）では、2024年6月から特別展「聖地巡礼-熊野と高野-」を開催中。世界遺産の聖地「高野山」「熊野」の名宝を、５期にわたって展示しています。

第４期となる12月7日からは、熊野速玉大社が誇る国宝の神像と古神宝を中心に、熊野信仰のなかで生み出された麗しい宝物の数々を紹介しています。2025年2月1日からの第５期では、熊野本宮大社の歴史と名宝を、山岳修験の「擬死再生」「蘇り」という視点で取り上げ、９か月にわたる特別展を締めくくります。

１．期 間：

●第4期「熊野信仰の美と荘厳-熊野速玉大社の神像と古神宝-」

2024年12月7日（土）～ 2025年1月19日（日）

●第5期「蘇りの地・熊野-熊野本宮大社・湯峰と熊野川-」

2025年2月1日（土）～ 3月9日（日）

２．場 所：和歌山県立博物館（和歌山市吹上１-４-14）

３．開館時間：9:30～17:00 （入館は16:30まで）

４．観覧料：一般 520 円 大学生 310 円

※高校生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方・県内に在学中の外国人留学生は無料

５．問合せ：073-436-8670（和歌山県立博物館）

６. HP：https://hakubutu.wakayama.jp/exhibit/

まだ間に合う!!あわせて見たい和歌山市内の特別拝観

県立博物館のある和歌山市では、世界遺産登録20周年を記念して歴史ある社寺での特別な拝観行事などを実施しています。

人形供養で知られ、全国から奉納された2万体にも及ぶ無数の人形が境内一円に並ぶさまが壮観な「淡嶋神社」では、宝物殿の特別展を開催中。江戸幕府初代将軍の徳川家康と紀州藩初代藩主・徳川頼宣を祀る「紀州東照宮」では、重要文化財指定の豪華絢爛な社殿の彫刻・壁画を観ることができます。樹木を植えて廻り緑豊な国土を形成した神様として『日本書紀』に記され、大国主命（おおくにぬしのみこと）の命を救ったという伝説もある五十猛命（いたけるのみこと）を祀る「伊太祁曽神社」では、御垣内で玉串を捧げて拝礼する正式参拝を行い、由緒の説明を聞くこともできます。いずれも12月で終了するイベントとなっていますのでお急ぎください。

１. 淡嶋神社 宝物殿所蔵・通常非公開の宝物を特別公開

期 間：2024年12月29日（日）までの土日祝 11:00～15:00

費 用：中学生以上200円、小人100人

所要時間：約20分

場 所：宝物殿

申込方法：10名以上の団体のみ受付。１週間前までに要事前予約（TEL：073-459-0043）

淡嶋神社｜スポット｜和歌山県公式観光サイト(https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_217.html)

２. 紀州東照宮 社殿にある左甚五觔作の彫刻や狩野派・土佐派の壁画をご案内

期 間：2024年12月31日（火）まで 9:00～16:00

費 用：大人1名500円、高校生以下250円（30名以上で１割引き）

所要時間：15分

場 所：紀州東照宮本殿

申込方法：事前予約不要

紀州東照宮｜スポット｜和歌山県公式観光サイト(https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_1019.html)

３. 伊太祁曽神社 御垣内で玉串を捧げて拝礼する正式参拝と由緒説明

期 間：2024年12月31日（火）まで 10:00～15:00（ただし、神社祭礼日など不可日あり）

費 用：お志（１名1,000円以上お供え）

所要時間：30分程度

場 所：伊太祁曽神社本殿

申込方法：要事前予約（TEL：073-478-0006）

伊太祁曽神社｜スポット｜和歌山県公式観光サイト(https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_573.html)

聖地リゾート和歌山キャンペーン実施中！

「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録20周年を記念して、和歌山県では2024年7月1日から2025年1月19日まで「聖地リゾート！和歌山キャンペーン」を開催中。高野山や熊野三山をはじめ神社仏閣での記念御朱印や特別拝観、熊野古道・高野参詣道でのウォークイベント、県内各地での特別企画やイベントも盛りだくさんで訪れた皆様をおもてなし。ぜひこの機会に、特別な和歌山での旅をお楽しみください！

＞「聖地リゾート！和歌山キャンペーン」特設WEBサイト

https://www.wakayama-kanko.or.jp/features/20th-koyasan-kumano/

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■イベント・キャンペーンに関しての問合せ先

聖地リゾート！和歌山キャンペーン推進協議会事務局（和歌山県観光振興課内）

電 話：０７３-４４１―２７７５

H P：https://wakayama-kanko.or.jp/