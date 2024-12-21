シンガーソングライター 有華12月4日にリリースしたデジタルシングル「Our Xmas」のミュージックビデオを公開！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター有華が12月4日(水)にリリースしたデジタルシングル「Our Xmas」のミュージックビデオを公開した。

この楽曲は、友達とのクリスマスパーティーの模様をポップに描いた楽曲となっている。

今作品は有華が様々なシチュエーションのクリスマスパーティーを楽しんでいる映像となっており、有華の豊かな表情がポイントだ。

TikTokやInstagramではこの楽曲を使ったクリスマス関連の動画がアップされており、その他にも振り付け動画などにも広がっている。

来週のクリスマス本番に向けて、是非この楽曲を使ってSNSに投稿しよう。

また、2025年1月18日（土）に東京 duo MUSIC EXCHANGEにて自主企画ライブイベント『Yuka's Secret Base vol.3 ～メジャーデビュー日押さえれちゃったよ編～』開催。有華と一緒にメジャーデビュー2周年をお祝いしよう！

＜「Our Xmas」ミュージックビデオ＞

URL： https://youtu.be/PnFQqzwKoWo

＜Release＞

2024.12.4 (Wed) Release

「Our Xmas」

配信リンク：https://lnk.to/OurXmas

＜自主企画ライブイベント詳細＞

『Yuka's Secret Base vol.3 ～メジャーデビュー日押さえれちゃったよ編～』

2025年1月18日（土） OPEN 16:15 / START 17:00

会場：東京 duo MUSIC EXCHANGE

出演：有華

Guest：たけうちほのか / りかべる / マツイ

＜Discography＞

2024.9.28 (Sat) Release

「レモネード」

配信リンク：https://lnk.to/yuka_lemonade

ミュージックビデオ：https://youtu.be/JjuMehWoKvM

ミュージックビデオ(Yuka Ver. )：https://youtu.be/anwHsxnlyNc

2024.6.12 (Wed) Release

「嫌いになれたら」

配信リンク：https://lnk.to/kiraininaretara

2024.2.28 (Wed) Release

「告うた」

配信リンク：https://lnk.to/kokuuta

2024.2.4 (Sun) Release

「LOVESICK」

配信リンク：https://lnk.to/Yuka_LOVESICK

2023年10月25日（水）発売

Major 1st Full Album

「messy bag」

配信リンク： https://lnk.to/messybag

【初回限定盤】

トールケースサイズデジパック（28Pカラーブックレット付き）、ミニノート封入 \4,950（税込）

COCP-42121

【通常盤】

CDのみ \3,300円（税込）

COCP-42122

【コロムビアミュージックショップ限定盤】上記通常、初回限定盤にトートバッグ付きセット

初回限定盤＋グッズ：\8,450（税込）

通常盤＋グッズ：\6,800（税込）

収録曲

01.Partner

02.Bestie

03.Baby you

04.恋ごころ

05.#Me

06.HAPPY DATE

07.Darling Darling

08.キミエール

09.ずるいね。

10.Gentleman

11.Baby you -Reprise-

「messy bag」特設サイト：https://columbia.jp/yuka/

有華「#Me」ミュージックビデオ

URL：https://youtu.be/TNbw7T7sR0g

2023.9.20 (Wed) Release

「恋ごころ」

配信リンク：https://lnk.to/Yuka_Koigokoro

有華「恋ごころ」ミュージックビデオ

URL：https://youtu.be/YwsbkI1sM1E

2023.7.5 (Wed) Release

「Darling Darling」

配信リンク：https://lnk.to/Yuka_DarlingDarling

有華「Darling Darling」ミュージックビデオ

URL：https://youtu.be/-QvDaeitG4Y

2023.4.12 (Wed) Release

「HAPPY DATE」

配信リンク：https://lnk.to/yuka_HAPPYDATE

有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ

URL：https://youtu.be/tBTyp55ykwY

有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)

URL：https://youtu.be/gNlRyfMavtU

有華「HAPPY DATE」 -Acoustic Session-

URL： https://youtu.be/3INFMr0lRc0

2023.1.18 (Wed) Release

「Baby you」

配信リンク：https://lnk.to/yuka_Baby_you

有華「Baby you」ミュージックビデオ

URL：https://youtu.be/PzGqOv_9Muc

有華「Baby you」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)

URL：https://youtu.be/7rVDbNC8Qt8

有華「Baby you」 -Acoustic Session-

URL：https://youtu.be/nZwTUZ7rSt0

2022.11.30 (Wed) Release

「ずるいね。」

配信リンク：https://lnk.to/yuka_zuruine

有華「ずるいね。」ミュージックビデオ

URL：https://youtu.be/LP_DYGAAt4w

2022.09.21 (Wed) Release

「Bestie」

配信リンク：https://lnk.to/Yuka_Bestie

有華「Bestie」ミュージックビデオ

URL：https://youtu.be/G1RyG2Rubx0

有華「Bestie」ミュージックビデオ(Fan Made Ver.)

URL：https://youtu.be/2-fSXDOLQ90

2022.06.22 (Wed) Release

「Stamp Rally」

配信リンク：https://lnk.to/Stamp_Rally

https://columbia.jp/yuka/interview/

2022.04.20 (Wed) Release

「Partner」

配信リンク：https://lnk.to/_Partner

有華「Partner」ミュージックビデオ

URL: https://youtu.be/nVeW99W2fSkhttps://youtu.be/XLwM3ZEHLJ0

2022.03.23 (Wed)

「Marry me」

配信リンク：http://lnk.to/Marry_me

有華「Marry me」ミュージックビデオ

URL：https://youtu.be/bPgdZReetA8

2022.02.16 (Wed)

「バースデーソング - 2022 ver. -」

配信リンク：https://lnk.to/BirthdaySong2022

2021.5.4 （Tue）

Digital Single「一蓮星」

配信リンク：https://VA.lnk.to/ichirenboshiPR

有華「一蓮星」ミュージックビデオ

https://youtu.be/j8zqmhEdx4A

幼少期からピアノ、合唱を始める。

18 歳から大阪を中心に シンガーソングライターとして活動中。Instagram に写真や動画を公開した事により、 インフルエンサーからのフォローや 大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を得て、 現在までに同性を中心に約 21 万人 (※2024.10 月現在 )、TikTok では 84 万人のフォロワー数を獲得。 他 SNS のフォロワーを合わせると 120 万人以上の登録者数を記録。アーティストからのフォローや交流に加え、 著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など様々の分野で活躍する人たちからも支持されている。

2022 年 2～4 月で 3 ヶ月連続デジタルリリースを配信し、3 曲目となった 4 月リリースの配信

シングル「Partner」は、ストリーミング総再生 7,000 万回、ミュージックビデオ再生 1,400 万回、

SNS 総再生回 15 億回、LINE リアルタイムランキング 1 位を記録し SNS で大きな話題となった。

その後 6 月に EP「Stamp Rally」をリリースし、全国 4 箇所東京、名古屋、大阪、福岡を巡った『有華ワンマンツアー 2022「Stamp Rally」』を開催した。

2022 年 9 月にリリースした「Bestie」はわずか 1 ヶ月でストリーミング再生回数累計 100 万回

を突破した。

2023 年 1 月 18 日メジャーデビューデジタルシングル「Baby you」をリリースした。ビルボードが発表した「TikTok Weekly Top20」で 1 位を獲得し、TikTok 上半期トレンド大賞2023 ミュージック部門にて受賞。

国内のみに止まらず世界の 8 カ国のバイラルチャートでトップ 10 入りを果たしている。SNS 上

の楽曲の再生数は 80 億回を突破しストリーミングで 5,000 万回を突破している。

同年 10 月にはメジャー 1st フルアルバム「messy bag」をリリース。翌年には東京、大阪を巡った『有華ワンマンライブ 2024「messy bag」』を開催。

2024年には間髪あけずにデジタルシングルをリリース。9月には全国8箇所を巡るワンマンツアー『YUKA "Happiness is ... " TOUR 2024』の開催した。

また、他アーティストへの楽曲提供など、活動の幅を広げている。

Official HP: https://lit.link/yukasong

Instagram：https://www.instagram.com/yuka__song

TikTok：https://www.tiktok.com/@yuka__song

Twitter： https://twitter.com/yuka__song

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yuka__song