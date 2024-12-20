Ì¤Íè°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÆÁ½§²ñ¥°¥ëー¥×¡Ë¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Î×¾²»î¸³¸þ¤±°ïÃ¦ËÉ»ß¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ö¥ìー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÆâ ¹äÇ·¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆÁ½§²ñ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÌ¤Íè°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÎÅÄ Ä¾¿Í¡¢°Ê²¼¡§Ì¤Íè°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤ÈÎ×¾²»î¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë°ïÃ¦ËÉ»ßAI¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÎPoC³«È¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2024Ç¯12·î1Æü¡Ë¡£
Î×¾²»î¸³¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´ØÏ¢Ë¡µ¬¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÅù¤ò½å¼é¤·¤¿¾å¤Ç»î¸³¼Â»Ü·×²è½ñ¤ä¼ê½ç¤Ë±è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¶°ø¤Ç·×²è¤ä¼ê½ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°ïÃ¦¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë°ïÃ¦¤ÎÈ¯À¸¤ä½ÅÂç¤Ê°ïÃ¦¤Ï¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Î¿®ÍêÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¸³»²²Ã¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Ê¤É¡¢ÎÑÍýÌÌ¤Ç¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤ì¤é¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆÁ½§²ñ¥°¥ëー¥×Î×¾²»î¸³Éô²ñ¤¬´ÉÍý¡¦ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê°ïÃ¦»öÎã¥Çー¥¿¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò¾È²ñ¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÀ¸À®AI¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Î×¾²»î¸³¼Â»Ü»þ¤Î°ïÃ¦¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Î»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä»öÁ°¶¦Í¤Ë¤è¤ê°ïÃ¦ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÎ×¾²¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ´·¤ì¤Ê¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢À¸À®AI¤¬Ãí°ÕÅÀ¤ä²áµî¤Î°ïÃ¦¥±ー¥¹¤òÃ´Åö¼Ô¤Ë»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ïÃ¦ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ö¥ìー¥ó¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60¥Ó¥ë 56³¬¡Ë
HP¡§ http://www.jbc.co.jp
R&D¿ä¿Ê¼¼¡¡°ïÃ¦ËÉ»ß¥·¥¹¥Æ¥àÃ´ÅöËø
TEL: 03-3984-7511¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡E-mail:rdp@jbc.co.jp