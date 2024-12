¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¥¢¥ïー¥É2024¡ª¡Ö¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤òÈ¯É½

タワーレコード株式会社タワレコメンアワード2024「アーティスト・オブ・ザ・イヤー2024」

タワーレコードでは、2024年に当社代表バイヤーたちの推薦によりタワレコメンに選ばれたアーティストを対象にあらためて当社全店舗のバイヤーによる投票を行い、その中でもっとも得票数の多かった10アーティストを「タワレコメン・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」に選出しました。洋・邦を問わず2024年を一つのシーン代表する作品として、12月21日(土)より店頭にてポスターの掲示を開始し、小冊子を無料で配布するとともに、これら作品を、店頭ならびにタワーレコード オンライン(https://tower.jp)にてプッシュしていきます。※店舗によって開始日が遅れる場合があります。

“タワレコメン・オブ・タワレコメン”。正にこれからが期待される彼らの今後のさらなる活躍にご注目ください。

ワレコメンアワード2024受賞作品一覧(投票数順)

離婚伝説「離婚伝説」3月度タワレコメン

暴動クラブ「暴動クラブ」8月度タワレコメン

Tyla「Tyla」5月度タワレコメン

Chevon「Chevon」2月度タワレコメン

Sunny Girl「優しさに似たこの街から」

1月度タワレコメン

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

「tradition」1月度タワレコメン

imase「凡才」5月度タワレコメン

luv「Garage」4月度タワレコメン

muque「Dungeon」10月度タワレコメン

Furui Riho「Love One Another」

4月度タワレコメン

『タワレコメン』とは、「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画。2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。

■タワレコメンアワード2024「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」 ※投票数順

◎離婚伝説「離婚伝説」

発売日:2024年3月20日

令和のポップシーンを牽引するのは間違いなくこの2人。マーヴィン・ゲイのアルバム『Here My Dear』の邦題からとったバンド名もインパクト大。堂々のセルフタイトルであるファーストアルバム『離婚伝説』にはシティポップや歌謡曲の影響を感じさせる懐かしくも新しいグッドミュージックが満載!甘い歌声と感情むき出しのギターのマリアージュ!まずはリフレインが強烈に耳に残る「愛が一層メロウ」から。気づいたら口ずさんでいるはず!

(推薦者コメント:オンラインMD企画運営部/佐々木)

◎暴動クラブ「暴動クラブ」

発売日:2024年8月7日

平均年令20才のロックンロールバンド暴動クラブのセルフタイトルアルバム。デビューから2作は7インチのみでしたので待望のCD初リリース!プロデューサーにTHE NEATBEATSのMr.PANを迎え、オリジナル+R&Rの名曲をカバー。目の覚めるようなロックンロールは年代問わず全世代に愛されること間違い無し!配信は予定なし。時代が変わっても変わることの無い若者の熱に、ロックの本質を見せられるような作品。1.「とめられない」冒頭のシャウトに一瞬で釘付けです!

(推薦者コメント:広島店/難波)

◎Tyla「Tyla」

発売日:2024年3月22日

南アフリカ出身で今年のグラミー賞で最優秀アメリカン・ミュージック・パフォーマンス賞を受賞した注目株Tylaのデビュー作。本作最大の聴き所は大ヒット曲『Water』(Remix含め数トラックで収録)で南アフリカ発祥のアマピアノを一気に世界に広める起爆剤に成り得る曲。落ち着いたハウスのリズムにメロウなジャジー・ヒップホップ感覚を混ぜ、サビはアフリカ音楽らしさを感じるメロディ。

(推薦者コメント:新宿店/熊谷)

◎Chevon「Chevon」

発売日:2024年2月21日

男性?女性?1度聞いたら脳が混乱するグルーヴィーでダークな魅惑の歌声!バンドの演奏力も高く、ライブハウスシーンでも注目度が非常に高い一方、イラストMVが目を引くのでネット界隈のアーティストが好きな層からも支持あり!『ダンス・デカダンス』はタイトル通り勝手にノってしまうような聴いてて楽しくなれる必聴トラックです!

(推薦者コメント:ららぽーと立川立飛店/平岡)

◎Sunny Girl「優しさに似たこの街から」

発売日:2024年1月17日

パワフルな演奏とシンガロングとは裏腹に、10代20代に刺さるような日常的な恋愛観を歌にしたギャップが良い!『私が私で居れるのは』がSunny Girlのパワフルさを忘れてしまうようなくらい優しくて温かい曲。女性目線の歌詞も言い回しがロマンチックで最高です。

(推薦者コメント:神戸店/田附)

◎CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN「tradition」

発売日:2024年2月9日

まずアーティスト名を見て“!?”と、かなりの疑問を持ち、音を聴いた後に“!!”となるバンド。名前のインパクトに負けないくらい音楽も変態性が非常に高く、パーカッションを主体としたエレクトロ、かなり独特な世界観を繰り広げています。

(推薦者コメント:渋谷店/長岡)

◎imase「凡才」

発売日:2024年5月15日

どの曲も本当におしゃれでキャッチー、耳に残り一度聴いたら耳から離れず、さらに心地よいメロディが本当に癒しでしかないです。アルバム収録曲でもある「Nagisa」のMVは少しレトロ感があり令和のこの時代と昔の感じが、いい具合に融合されていて見ていても面白い!そして必聴トラックの「NIGHT DANCER」はSNSで超話題はもちろん、いろんな場所で耳にするこの曲はもうimaseを代表する名曲、この曲の心地良さはナンバーワンです。

(推薦者コメント:アミュプラザ博多店/原)

◎luv「Garage」

発売日:2024年3月27日

聴けば聴くほどクセになる、音楽シーン最注目"luv "より1st EP!独特の語感を持つ歌詞とボーカル。ブラックミュージックをベースにしつつ多様な音楽性を魅せる。イントロから良曲確定1.「Lee Un Vile」ではファンク、ロックを7:3くらいで混ぜ、聴き応え抜群。

(推薦者コメント:新宿店/荻野)

◎muque「Dungeon」

発売日:2024年10月9日

福岡発、枠にとらわれない次世代4人組バンド!ハイセンスなメロディーラインがポイントです。澄んだ青空のような歌声、vo.Asakuraが紡ぐ寄り添ってくれる歌詞が最高、Chilli Beans.が好きな方にもハマると思います!「nevermind」はテンションも上げてくれ何度聴いてもやっぱいい~!となるので必聴です!

(推薦者コメント:アリオ八尾店/宮本)

◎Furui Riho「Love One Another」

発売日:2024年4月3日

これから間違いなくビッグアーティストになります!札幌出身SSWの2ndアルバム。ゴスペルやR&Bをルーツにした表現力とキュートでキャッチーながら音楽好きも唸らせる楽曲にハマること間違いなし!ポップスとして質が高いです!オススメ曲は「Super Star」。MVも視聴マスト!めちゃくちゃ元気がもらえます!

(推薦者コメント:札幌パルコ店/添田)