Îø°¦·ëº§¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°NO.1¤Îparcy¡Çs ¡ßÁ´¹ñ60Å¹ÊÞ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÀìÌçÅ¹¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¥³¥é¥Ü¥»¥ß¥Êー ¡Ö»×¤ï¤ºÈà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤È·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÅ®°¦¥á¥¤¥¯¡×¥»¥ß¥Êー¤ò1/18¡¦19³«ºÅ·èÄê
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://x.gd/suQ8A
¢¨Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¢¡
30～50Âå¤ÎÆ¯¤¯½÷À / °åÎÅ¿¦¡¦±Ä¶È¿¦¡¦¸øÌ³°÷¡¦»ñ³Ê¿¦¤Ê¤É¤ÎÊý /·Ð±Ä¼Ô¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¥êー¥Àー¿¦¡¦´ÉÍý¿¦¤ÎÊý /º§³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Êý / 1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý / Îø°¦·ëº§¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Êý
¥»¥ß¥Êー³«ºÅÇØ·Ê
2018Ç¯6·î¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤·¤¿¥¢¥é¥Õ¥©ー¡¦¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷À¤Ë¡¢¡ÖÈà¤È1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÎø°¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy¡Çs¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î¸½ºß¡¢²ñ°÷¿ô9Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î·ëº§¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ï30Âå-50Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ï¥¤¥¥ã¥ê¥¢¡¢ÀìÌç¿¦¡¢¸øÌ³°÷¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤·¤¿Êý¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë½÷À¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¼«Ê¬¤é¤·¤¤·ëº§¤È¤Ï²¿¤«¡©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º§³è¤äÎø°¦¤Ç¤Þ¤ºÇº¤à¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥¤»Êý¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ç´èÄ¥¤ë»ä¤ä½÷À¤é¤·¤¤»ä¡¢º§³è¤Ç¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÀìÌçÅ¹¤òÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë60Å¹ÊÞ°Ê¾å½ÐÅ¹Å¸³«¤¹¤ëatelierharuka¡Ê¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¡ËÍÍ¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¡Ö»×¤ï¤ºÈà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤È·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÅ®°¦¥á¥¤¥¯¡×¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¿ôÉ´Ëü¿Í¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤«¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬Å®°¦¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤È¤Ï²¿¤«¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼Â±é¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éº§³è¤ò»Ï¤á¤ë»Å»ö¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¡¢º§³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤½÷À¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÈà¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤Ë¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡parcy¡Çs¡¦¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¤Ç»È¤¨¤ë³ä°úÆÃÅµ¤¢¤ê¢¡
¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢parcy¡Çs¤äÁ´¹ñ60Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¢¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¥µ¥í¥ó¤Ç»È¤¨¤ë³ä°úÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë 19»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë 19»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬
¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¡¡º´Æ£ÆØ½Ó
¡¡¡¡¡¡parcy's¥È¥ìー¥Êー ·ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡Ìðß·¤Þ¤æ¤ß
¡¡¡¡¡¡»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡¡²Ï¹ç¹ñ¹
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://x.gd/suQ8A
¢¨Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º´Æ£ÆØ½Ó
atelier haruka CREATION¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
º´Æ£ÆØ½Ó
atelier haruka CREATION¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
2004Ç¯¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«Æþ¼Ò¡£2005Ç¯Å¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡¢µþÅÔ°ËÀªÃ°Å¹¤Ê¤É¤ÎÅ¹Ä¹¤òÎòÇ¤¸å¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¥Áー¥Õ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀìÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾å³¤¤òµòÅÀ¤ËÃæ¹ñÁ´ÅÚ¡¢¹á¹Á¤Ç³èÌö¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ëÈÎÇä°÷¤Ø¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¸¦½¤¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥·¥çー¡¢»£±Æ¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£
2015Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¸½ºß¤Ï¡¢£Ô£Ö¡¢¹¹ð¡¢¥·¥çー¡¢¥»¥ß¥ÊーÅùÉý¹¤¯³èÆ°¡£
Ìðß·¤Þ¤æ¤ß
parcy's¥È¥ìー¥Êー ·ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡Ö¼å¤ß¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ò¸«È´¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜ¿´¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¿´¤ÎÃæ¤Ë¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¡Ö³»¡×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤»ä¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä
¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
parcy¡Çs¤ÇÃ¯¤â¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìðß·¤Þ¤æ¤ß¡¡parcy's¥È¥ìー¥Êー ·ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
²Ï¹ç¹ñ¹¡¡»Ê²ñ¿Ê¹Ô
²Ï¹ç¹ñ¹
»Ê²ñ¿Ê¹Ô
20ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢parcy'sÂåÉ½ ÃæÂ¼¤¢¤¤é»á¤È½Ð²ñ¤¦¡£
27ºÐ¤Î»þ¤Ë±ü¤µ¤ó¤È½Ð°©¤¤¡¢8Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¡¢35ºÐ¤Ç·ëº§¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¾åÊÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÏÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£
parcy's¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¤Ê·ëº§¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Æü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÃæÂ¼¤¢¤¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢Á´¹ñ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«ÍÍ¤È¥³¥é¥Ü¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Þ¤¹»ö¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
parcy's¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Îø°¦¤ä·ëº§¡¢º§³è¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¼«Ê¬¤òÌ¥¤»¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÎø°¦¡¦·ëº§¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤â¤Î¡£»Å»ö¥á¥¤¥¯¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢º§³è¥á¥¤¥¯¤¬¤É¤¦¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤»»ä¤Ê¤ó¤Æ¡¦¡¦¤È¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤éÌµÆñ¤Ë¤¤¤³¤¦¡Ä¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤ÈÃËÀ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¥á¥¤¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÅ®°¦¥á¥¤¥¯¡×¤òº§³è¤ä¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ÇÇº¤à½÷À¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¥³¥é¥Ü¥»¥ß¥Êー¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ë¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥°¥¢¥¹ºÎÍÑ¥Úー¥¸
https://y-guazu.com/recruit
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÃæÂ¼¤¢¤¤é
¢£ Îø°¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy¡Çs¡×¤È¤Ï
¡Öparcy's¡×¡Êhttps://www.parcys.com/ (https://www.parcys.com/)¡Ë¤Ï¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë»Å»ö9³ä¤Î¥ß¥É¥ë½÷À¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÈà¤È1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÍýÁÛ¤Î·ëº§¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷´Ø·¸ÀìÌç¤ÎÃË½÷2Ì¾¥Ú¥¢¤Î¥È¥ìー¥Êー¤È¶¦¤Ë¼«¸Ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ïー¥¯¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦6¥ö·î´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸À¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÄ¹Â³¤¤·°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè·¿·ëº§¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ëº§ÎÏ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É½Ð²ñ¤¤¤ÎÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¼Á¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤Ø¤Î¼«¸ÊÍý²ò¤äÏÃ¤·¹ç¤¨¤ëÎÏ¤Ê¤É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥ÊーÃ£¤Ï¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¡¢·ëº§¤«¤é¹¬¤»É×ÉØ´Ø·¸¤Þ¤ÇºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤òÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡ÖÈà¤È¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸¤¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÄºÂ×¤·¡¢¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤Ï97%¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§43Ëü¿Í¤¬¿ÇÃÇ¡ªÂç¿Íµ¤¡ÖÄ¶ÀºÌ©¡×¤ÊÈà¤È1Ç¯°ÊÆâ¤Î·ëº§³ÎÎ¨¤¬¤ï¤«¤ë¡Öparcy¡Çs¿ÇÃÇ¡×
¥Ñー¥·ー¥º¿ÇÃÇ¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â·ëº§¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡ÖÄ¶ÀºÌ©¡×¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Îø°¦¡¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy's¡×¡Ê¥Ñー¥·ー¥º¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÅ¬À¸¡ºº¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÀºÅÙÊ¬ÀÏ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î·ëº§¤òÄÏ¤àÎÏ¤ò¡ÖÄ¶ÀºÌ©¡×¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öparcy's¿ÇÃÇ¡×¤Ï¤³¤Á¤é ▶ https://x.gd/6gkJ9
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤¬Äó¶¡¤·43Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿·ëº§ÎÏ¿ÇÃÇ¤Î¿ÇÃÇ¥Çー¥¿¤È¡¢¹¬Ê¡³Ø¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Á°ÌîÎ´»Ê¶µ¼ø¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷À¤Î¹¬Ê¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¸µ¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÎø°¦¡¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡Öparcy's¿ÇÃÇ¡×¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·ëº§¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ëÎÏ¤äÈà¤È¤Î·ëº§³ÎÎ¨¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿Îø°¦¡¦·ëº§¤ÎÇº¤ß¤ÎÅª³Î¤Ê¸À¸ì²½¤¬¤Ç¤¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤¬¤·¤¿¤¤¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¡¢ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ëºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¼«¸Ê¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«³µÍ×
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÀìÌçÅ¹¤òÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë60Å¹ÊÞ°Ê¾å½ÐÅ¹¡£¥µ¥í¥ó¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¦¥Í¥¤¥ë¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤ÎÌÜ¸µ¥±¥¢¡¢ÃåÊª¤ä¥É¥ì¥¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢ÃåÉÕ¤±Åù¡£±Ø¥Á¥«¡¦±Ø¥Ê¥«¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï20Ê¬ÄøÅÙ¡¢²Á³Ê¤Ï1,980±ß～¤È¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½êºßÃÏ¡§ Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó3-4-6
ÁÏÎ©Æü¡§ 2000Ç¯12·î8Æü
URL¡¡ ¡§ https://www.haruka.co.jp
¡ã¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¸ø¼°SNS¡ä
Instagram https://www.instagram.com/atelierharuka_official/
X(µì Twitter) https://twitter.com/atelier_haruka
TikTok https://www.tiktok.com/@atelierharuka_official
¢£¡¡¥¤¥°¥¢¥¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¥¤¥°¥¢¥¹¤ÏÄ¹ºê¸©¤ËËÜ¼Ò¤ò¤ª¤¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê»Ù±ç¤È¡¢Ä¹ºê¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ [Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹]¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー2³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [Ä¹ºê¥ª¥Õ¥£¥¹]¡¡¡¡Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô»°¸¶
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÃæÂ¼ ¤¢¤¤é
URL ¡¡ ¡§ http://y-guazu.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1. Îø°¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy's¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
2. Ë¡¿Í¸þ¤±¼Ò°÷¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×»Ù±çÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Öparcy's for well-being¡×
¢§Àä»¿ºÎÍÑÊç½¸Ãæ¡ª
»ö¶È³ÈÂçÃæ¤ÎÅö¼Ò¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¿Íºà¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Åö¼ÒºÎÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§¡¡https://y-guazu.com/recruit
¢§¥¤¥°¥¢¥¹Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹
¡¦Îø°¦¡¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy's¡×¡Ê¥Ñー¥·ー¥º¡Ë
( https://www.parcys.com/ )
¡¦Îø°¦¡¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡Öparcy's¿ÇÃÇ¡×
¡Ê https://checkup.parcys.com/ ¡Ë
¡¦parcy's note(¥Ñー¥·ー¥º¥Îー¥È)
( https://www.akiradrive.com/ (https://www.akiradrive.com/))
¢§Ë¡¿Í¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¤Ø
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¼Ò°÷¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×»Ù±çÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Öparcy's for well-being¡×
( https://www.parcys.com/well-being/ )