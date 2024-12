¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£Âç¾æÉ×¡¢¤¤¤±¤ë¡£2025Ç¯ ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥°¥íー¥Ð¥ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¿·¾Ï¥¹¥¿ー¥È

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、2025年の幕開けに合わせ、スポーツをする中で誰もが向き合う「プレッシャー」をテーマとしたグローバルブランドキャンペーン新章を、2024年12月20日(金)よりスタートいたします。

アディダスは、「YOU GOT THIS(大丈夫、いける。)」をメッセージに、アスリートがプレッシャーから解放され、純粋にスポーツに向き合うことで広がる可能性をテーマとしたグローバルブランドキャンペーンを、2024年1月より実施しています。今までに、リオネル・メッシ(サッカー)やジュード・べリンガム(サッカー)、ノア・ライルズ(陸上)といったグローバルアスリートはもちろん、久保 建英選手(サッカー)や新谷 仁美選手(陸上)、阿部 一二三選手(柔道)、阿部 詩選手(柔道)など、様々なアディダス アスリートたちがキャンペーンフィルムに登場。それぞれの選手がプレッシャーをポジティブな力へと変え、自信を持って競技に向き合う姿を描くことで、自分の力を信じることの大切さを次世代アスリートへと伝えてきました。

今回始まるキャンペーン新章では、新年最初のスポーツモーメントである「駅伝」を舞台に、私たちがプレッシャーに直面したときに「YOU GOT THIS(大丈夫、いける。)」と信じさせてくれる「もうひとり」の存在にフォーカスを当てていきます。スポーツでは、家族や仲間、監督、そして応援する観客まで、そばで支えてくれる存在こそが、困難な場面を乗り越えていくための大きな力となるものです。本日新たに公開となるブランドフィルムには、昨年に続いて青山学院大学 陸上競技部の黒田 朝日選手と國學院大學 陸上競技部の平林 清澄選手が登場。彼らに常に寄り添い、ポジティブな力を与えてくれる大切な仲間や監督とのストーリーを通して、そばで支えてくれるもうひとりの存在こそがプレッシャーを乗り越える力となることを描いていきます。

アディダスは、2025年も本ブランドキャンペーンを継続的に展開し、あらゆるレベルのアスリートがお互いにポジティブな力を与え合い、プレッシャーをポジティブな力へと変えていく挑戦を応援していきます。

ブランドキャンペーン概要

2025年第一弾となる今回のキャンペーンフィルムは、昨年に続いて日本発祥の伝統的なスポーツカルチャー「駅伝」をテーマに、駅伝選手たちを「サイドライン」、つまりトラックやフィールドの外でもアスリートを支える存在に焦点を当てていきます。青山学院大学 陸上競技部の黒田 朝日選手はチームメイトである塩出 翔太選手、國學院大學 陸上競技部の平林 清澄選手は監督である前田 康弘監督との関係性を描き出すことで、「YOU GOT THIS(大丈夫、いける。)」と信じさせてくれる存在の大切さを伝えていきます。

音楽には、ザ・ヴェルベット・アンダーグラウンドの「アイム・スティッキング・ウィズ・ユー」を、英ロンドン出身のアーティスト兼プロデューサー、ジェイムス・ブレイクが新たに再レコーディング&ミックスしたニューエディットを採用。ゆったりとしたリズムに載って紡がれる「君と離れない」というフレーズが、今回のフィルムのテーマをより色鮮やかに印象付けます。

また、アディダスがパートナーシップ契約を結ぶ青山学院大学および國學院大學のキャンパスが位置する渋谷エリアにおいては、今回のキャンペーンビジュアルを使用した屋外広告を本日より展開します。来たる駅伝モーメントに向け、アディダスは本キャンペーンを通じて新年のスポーツシーンを盛り上げていきます。

■期間:2024年12月20日(金)より開始

■キャンペーンフィルム(青山学院大学 黒田 朝日+塩出 翔太編)

YOUTUBE URL:https://www.youtube.com/watch?v=RNMhORd8OT8(https://www.youtube.com/watch?v=RNMhORd8OT8)

■キャンペーンフィルム(國學院大學 平林 清澄 + 前田 康弘編)

YOUTUBE URL:https://www.youtube.com/watch?v=dDXXOIFQ0Tc(https://www.youtube.com/watch?v=dDXXOIFQ0Tc)

■特設サイト: https://www.adidas.jp/yougotthis(https://www.adidas.jp/yougotthis)

アスリートインタビュー:あなたにとって「そばで支えてくれる存在」は?

青山学院大学 陸上競技部 黒田 朝日選手

「僕にとって『そばで支えてくれる存在』は、同じチームメイトの塩出 翔太選手です。同じ中国地方の出身の同学年ということもあって、切磋琢磨し合える仲間として、日々の練習やレースで頑張る原動力を与えてくれます。特に、練習後のダウンジョグで交わす何気ない会話は、心をリラックスさせてくれる大切な時間です。」

國學院大學 陸上競技部 平林 清澄選手

「僕を支えてくれているのは、前田 康弘監督です。自分の弱さも強さも理解してくれる存在で、必要な時に必要な言葉をかけてくれます。毎朝の日課になっているジョグでも常に帯同してくださっていて、自分以上に自分の事をよく見ていただいているので、監督のアドバイスはいつも素直に聞くことができます。」

青山学院大学・國學院大學との取り組みについて

アディダスは本キャンペーンの一環として、各大学の学生や教職員のみなさんからの応援の声を選手の力へと変えるべく、青山学院大学 陸上競技部および國學院大學 陸上競技部それぞれの壮行会実施に際して「YOU GOT THIS(大丈夫、いける。)」のメッセージが入った応援横断幕を作成し、各陸上部に贈呈を行いました。この横断幕には、総勢約1,000名の学生や教職員のみなさんから集められた直筆応援メッセージがしたためられています。

横断幕を受け取った青山学院大学 陸上競技部 主将 田中 悠登選手(4年)は横断幕を受け取り、「直筆のメッセージをいただける機会はなかなかないので、とても嬉しいです。この横断幕には多くの方の応援が詰まっていて、大きな勢いをもらえます。この応援を力に変えて、頑張ります」とコメントしました。また、國學院大學 陸上競技部 主将 平林 清澄選手(4年)も、「横断幕を受け取って改めてスイッチが入りました。一年間、チームで声がけをしてきた『自分たちなら大丈夫、いける。』という気持ちを大切に、総合優勝を目指します」と語り、勝利に向けた決意を新たにしました。

