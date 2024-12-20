½»ÂðÀß·×»öÌ³½ê¡ÖMake House³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¸þ¤±¹âÀ­Ç½ÄÂÂß½»Âð¡ÖN-TERRACE¡×¤ÎÈÎÇä¤ò12·î23Æü¤è¤ê³«»Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

Make House³ô¼°²ñ¼Ò


Àß·×»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¹©Ì³Å¹¤äÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëMake House³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§âÃÌÚ·ò°ì¡Ë¤Ï¡¢¹âÀ­Ç½ÄÂÂß½»Âð¡ÖN-TERRACE¡×¤ò¹©Ì³Å¹¡¦¥Ó¥ë¥Àー¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë2024Ç¯12·î23Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª


Make House¤Ï¡¢½»Âð¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÀß·×»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤ä¹©Ì³Å¹¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂÂß»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹âÃÇÇ®¡¦¹âÂÑ¿Ì¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÀ­Ç½½»Âð¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄÂÂß¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ÖN-TERRACE¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÄÂÂß½»Âð¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤¬¼ý±×À­¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÂÂß»ö¶È¤Ë»²Æþ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥ë¥Àー¡¦¹©Ì³Å¹¤Î¿·µ¬»²Æþ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£¥³¥ó¥»¥×¥È


100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ø ¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¡£


¡ÖN-TERRACE¡×¤¬ÄÂÂß¥¢¥Ñー¥È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄó¾§




¼«Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äºà¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹âÀ­Ç½¤Ç¹âµ¡Ç½¡¢ÂÑµ×À­¤äÂÑ¿ÌÀ­¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£


Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÂÂß¥¢¥Ñー¥È¤Ë½»¤à¿Í¤â°ÂÁ´À­¤ä½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ÖN-Terrace¡×¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤ÎÄÂÂß¥¢¥Ñー¥È¡£


¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÂ¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿µ¡Ç½À­¤äÂÑ¿ÌÀ­¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢


100Ç¯¸å¤â¤½¤³¤Ë¡Öºß¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¢¨ÀÑÀãÃÏ°è¤ÏÌ¤ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£¥×¥é¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó


¡ÖN-TERRACE¡×¤Ï¡¢ÄÂÂß·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¿§¡¹¤ÊÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦3¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


£±.2³¬·ú¤Æ¶¦Æ±½»Âð


¸úÎ¨Åª¤ÊÅÚÃÏ³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤Ç¡¢¼ý±×À­¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£




£².2³¬·ú¤ÆÄ¹²°¡Ê¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡Ë


¸Í·ú¤Æ´¶³Ð¤ÇÆþµï¼Ô¤Ë¿Íµ¤¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤ò¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£




£³.3³¬·ú¤Æ¶¦Æ±½»Âð


¸Â¤é¤ì¤¿ÉßÃÏ¤Ç¼ý±×¤òÄÉµá¤Ç¤­¤ëÀß·×¡£ÂÑ¿ÌÀ­¤ÈÃÇÇ®À­Ç½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¢£ÀâÌÀ²ñ¤Î¤´°ÆÆâ


Make House¤Ë¤è¤ë¡ÖN-TERRACE¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢2024Ç¯12·î23Æü¤è¤êÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦web¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


Åö¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊÆÃÀ­¤äÈÎÇäÀïÎ¬¡¢Æ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢Åö¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼ÔÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢N-TERRACE¤òÀè¹ÔÈÎÇäÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¶â³Û¤Î¾ÜºÙ¤ÏÀâÌÀ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




ÀâÌÀ²ñÆüÄø¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Ê·î¡Ë


»þ´Ö¡§15:00～16:00


¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë


¿½¹þ¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¡§¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤


https://makehouse.co.jp/information/8587/



¢£Make House³ô¼°²ñ¼Ò


¼¡À¤ÂåCAD¤Ç¤¢¤ëBIMÀß·×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÂÑ¿ÌÅùµé3¡¦HEAT20¤ÎÃÇÇ®À­Ç½¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡¢¹âÀ­Ç½ÃíÊ¸½»Âð¤ÎÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¹©Ì³Å¹ÍÍ¤Î½»ÂðÀß·×¶ÈÌ³¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¡Ë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À­¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âÀ­Ç½½»Âð¡ÖS¡×¤ä¥¨¥ê¥¢À©¾¦ÉÊ¡ÖT-BOX¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·úºà¤Î³«È¯¤äÆÈ¼«¤Î¾¦Î®¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




ÀßÎ©¡§2006Ç¯9·î


»ñËÜ¶â¡§3,490Ëü±ß


ÂåÉ½¼Ô¡§âÃÌÚ·ò°ì


½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8-5-40 PEGASUS AOYAMA 410¹æ


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»Âð¾¦ÉÊ³«È¯¡¢½»ÂðÀß·×¶ÈÌ³¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦Àß·×»öÌ³½ê


HP¡§https://makehouse.co.jp/


TEL¡§03-6450-2957




ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¹ç¤»Àè¡§mh@makehouse.co.jp




²èÁü¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é


https://appdl.fleekdrive.com/sd/wQPDmFcIYbb1xb73Ewta3dNQb7v6j7Vr