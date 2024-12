³ô¼°²ñ¼Ò100¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNOMAL¤ÎHubSpotºÆÀß·×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÎã¤ò¸ø³« ～1,000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥×¥íー¥ÁÏ³¤ì¥¼¥í¤È¹©¿ô10»þ´Öºï¸º¤ò¼Â¸½～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)は、法人向けアート企画事業を展開する株式会社NOMALのHubSpot活用事例を公開しました。本事例では、1万件以上のコンタクトを活用し、営業体制をデジタル化・効率化することで、大型契約の獲得や業務時間の削減を実現した取り組みをご紹介しています。

HubSpot導入の背景

株式会社NOMALは、「チャレンジする人の背中を押す事業を創り続ける」というビジョンのもと、企業のオフィス空間にアートを取り入れる「ウォールアート事業」を展開しています。同社は、代表と副社長による人脈営業を軸に事業を成長させてきましたが、以下の課題が明らかになりました。

- 手作業での営業管理による非効率性案件や顧客情報の管理が属人的で、業務の効率化が進んでいませんでした。- 1万件以上の未活用コンタクト過去に獲得した膨大なコンタクトが管理されず、十分に活用できていませんでした。- 商談スケジュール調整に多大な時間がかかるメールでの日程調整が手間となり、営業活動に負荷がかかっていました。

これらの課題を解決するため、NOMAL様は2020年にHubSpotを導入し、営業とマーケティングのデジタル化を進めることを決断しました。

課題の解決策と成果

HubSpot導入当初は基本機能の活用に留まっていましたが、再設計プロジェクトを通じて営業プロセス全体を見直し、顕著な成果を達成しました。

取り組み内容- 顧客情報の一元管理1万件以上のコンタクト情報をHubSpotに統合。営業チーム全体で情報を共有し、顧客対応の効率化を実現しました。- フォローアップの仕組み構築HubSpotのライフサイクルステージ機能を活用し、案件進捗ごとに適切なアクションをトリガーとして設定。これにより、フォロータイミングを自動で通知し、アプローチ漏れを防止しました。- スケジュール調整のデジタル化HubSpotのミーティングリンクを活用し、顧客がワンクリックで予約可能な仕組みを構築。日程調整の手間を大幅に削減しました。達成された成果- 1,000万円以上の大型契約を獲得HubSpotのデータ可視化機能を活用し、メルマガ開封タイミングを基に戦略的なアプローチを実施。タイミングを逃さない「たった1本の電話」が1,000万円以上の大型契約につながりました。- アプローチ漏れゼロの実現未活用だった膨大なコンタクト情報を整理し、営業チーム全体でリアルタイムに進行中の案件を管理。これによりフォロー漏れが完全に解消され、商談化率が向上しました。- 月工数10時間の削減見積書作成や請求プロセスの自動化により、営業担当者がコア業務に集中できる時間を確保。結果として、より質の高い顧客対応が可能となりました。HubSpot再設計支援の事例を読む :https://www.100inc.co.jp/case-study/nomal

事例の完全版をPDFで公開

株式会社NOMALのHubSpot再設計プロジェクトの詳細は、株式会社100のウェブサイトでご覧いただけます。事例ページでは、属人的な営業管理から脱却し、顧客情報の一元化や営業プロセスの効率化を実現するまでの取り組みや、HubSpot導入によって達成された成果を紹介しています。

さらに、ウェブサイトでは掲載しきれなかったプロジェクトの詳細や、実際に適用された設計プロセスを含むPDF版も無料でダウンロードいただけます。営業やマーケティングの効率化に取り組む企業の参考資料として、ぜひご活用ください。

本事例のPDF版をダウンロードする :https://www.100inc.co.jp/download/casestudy-nomal

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援



株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本