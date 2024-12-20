¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎºßÂð»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¼Ò¤È¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¥Ä°æ ±ÑÉÒ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒS.O.W.¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ÂçÊå¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡ÖS.O.W.¡×¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý Î´¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¡×¡Ë¤È¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¢¨¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÄó·È¶¯²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈS.O.W.¤Ï¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ê»ý³ôÈæÎ¨¡§¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹66.6%¡¢S.O.W. 33.4%¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¤½¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ë¡¢¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎºßÂð»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿¿·²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëStarQ¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ¾¡´î¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¤òÃÖ¤¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤È¤·¤¿ºßÂð»ö¶È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¤ÏÅö¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¤ÎÈ¯¹ÔºÑ³ô¼°Áí¿ô¤Î33.4¡ó¤òS.O.W.¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºßÂð»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ò¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¤ÈÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÃÏ°è¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÁê¸ß¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÎË¬Ìä´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÃÏ°è¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ²½¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÉý¹¤¤À¤Âå¤äÀìÌçÅª¥±¥¢¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ç¸î»Õ¡¦ÎÅË¡»Î¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤½¢¶È´Ä¶¤È¿Í»ö½è¶øÂÎ·Ï¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢IT¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤äDX¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡Ç½Åù¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÂÎÀ©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤È¤è¤ê°ìÁØ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢ºßÂð°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2022/7/1ÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎºßÂð»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¼Ò¤È¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×(https://www.hugp.com/resources/file/pdf/20220701_News.pdf)
¡ã¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¡ä
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§StarQ¥¬¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç2ÃúÌÜ12ÈÖ9¹æ¡¡HFÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¤ÎÌò¿¦¡¦»áÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼ ¾¡´î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¡¢·Ð±Ä¼¹¹Ô¤Î´ÆÆÄ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ø¤Î¶µ°é¸¦½¤¤ª¤è¤Ó¥·¥§¥¢ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡Åù
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1²¯3,000Ëü±ß
³ô¼ç¹½À®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò 66.6%¡¢³ô¼°²ñ¼ÒS.O.W.¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ 33.4%
¡ãStarQ¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§StarQ¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ¡¡ÀÖºä¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£AIR
ÂåÉ½¼Ô¤ÎÌò¿¦¡¦»áÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼ ¾¡´î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¡¢µïÂð²ð¸î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§5,000Ëü±ß
³ô¼ç¹½À®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§StarQ¥¬¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡100%
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç2ÃúÌÜ12ÈÖ9¹æ¡¡HFÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¤ÎÌò¿¦¡¦»áÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³¸ý Î´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢µïÂð²ð¸î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2010Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1²¯±ß
³ô¼ç¹½À®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§StarQ¥¬¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò100%
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å