BAPE(R)︎¤ÈAIRBUGGY FOR PET¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥«ー¥È¤¬ÅÐ¾ì

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎)とAIRBUGGY FOR PET(エアバギーフォーペット)がコラボレートしたペットカートが登場します。日本発の3輪ベビーカーのパイオニア、AIRBUGGYとのコラボベビーカーに続き、愛犬とのお出かけをもっと楽しく、快適にできる「DOME 3 LARGE(ドーム3ラージ)」を、BAPE(R)︎のシグネチャーであるカモフラージュ柄、“ABC CAMO”でアレンジしました。

ベースとなる「DOME 3」は、内部空間や天井高が広く、多頭飼いや背の高い犬種でも快適に使用可能なシリーズ。10kgを超える中型犬種や体高のある犬種もフィットするサイズ感です。空気が入ったオフロード仕様のタイヤが、ペットへの振動を軽減します。

ルーフ部分は、前後どちらからでも180°まで好きな角度で開閉できるオープンエアルーフ仕様で、ペットをスムーズに乗せ降ろしできます。さらに、ルーフを閉めたときは、両サイドに設けたマグネット内蔵のFIDLOCK(R)︎により、ワンタッチで開閉可能。自然に外れることがなく、安全性にも配慮しています。

コットは、フレームからワンタッチで簡単に取り外しでき、取り外したあとのフレームは、厚さ30cm程に折り畳めるので、車のトランクや玄関でも場所をとりません。ABC CAMO仕様の特別な「DOME 3 LARGE」は、グリーン、ブルー、ピンクの3色展開。

2024年12月21日(土)に、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STORE、AIRBUGGY正規取扱い店舗にて、数量限定で発売します。

BAPE(R) X AIRBUGGY ABC CAMO DOME3 LARGE / \85,800- (税込)*AIRBUGGYオリジナルのエアポンプが付属します。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/airbuggy-for-pet

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.