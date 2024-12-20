ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¡Ö¿¹¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤°¡×Åìµþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡ÖÂè£±²óTokyo-NbS ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ

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https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2022112802132.pdf
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https://www.nomura-re-hd.co.jp/2023/jp/
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