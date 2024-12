¿·µ¬³«¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社極楽湯

株式会社極楽湯(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:佐藤 剛史)は、東京都府中市において、12月25日(水)に「RAKU SPA Station 府中」を新規開業しますので、お知らせいたします。

RAKU SPA Station 府中 概要

【 店舗名 】 「RAKU SPA Station 府中」

【 所在地 】 東京都府中市宮西町1-5-1 フラココ第8ビル6~12階

【 面 積 】 約1,180坪

【駐 車 台 数】 156台

【開店予定日】 2024年12月25日(水)

【営 業 時 間】 月~木・日・祝日 10:00~翌 1:00

金・土・祝前日 10:00~翌 8:00

朝風呂(土日祝のみ) 6:00~8:00

本施設は、東京都府中市で長年愛され営業してきた「府中駅前天然温泉 縄文の湯」を、株式会社極楽湯の直営店舗として開業する店舗となります。特徴といたしましては、府中駅徒歩2分という好立地に加え、天然温泉を有する本格的なお風呂やサウナ、広々とした休憩エリアなどを備えていることが挙げられ、時間を忘れて楽しめる極上の癒しの空間を提供します。

また、大人平日料金が2,000円(税込)と、従来の2,500円(税込)から料金の見直しを行い、より気軽にご利用いただけるような価格設定となっております。

入館料金

※平日、土日祝の料金適用は、営業開始時間(10:00)の曜日が基準となります。

※ご利用時間が翌1:00を過ぎますと、『深夜割増料金』が追加となります。

※翌1:00~翌6:00はお風呂の利用不可。

※23:00~翌4:00は、18歳未満のお客様のみでのご利用はお断りします。

※館内着、タオルセット(フェイスタオル、バスタオル)は全てレンタルで要返却となります。

館内サービス天然温泉 黒湯天然温泉 黒湯

地下約1,000メートルから湧き出た自然の恵みを、心ゆくまでご堪能ください。

晴れた日には遠く富士の霊峰を望む、開放的な半露天風呂もございます。

KEYAKI Dining 楽

創作うどんをはじめ、バラエティ豊かなメニューが楽しめるレストラン「KEYAKI Dining 楽」の大釜で茹で上げられたうどんはのど越し抜群!

気軽なおつまみからボリューム満点のご飯まで、様々なメニューをご用意しております。

「ケンコーマヨネーズ(株)」様とコラボして、管理栄養士監修のお料理もご用意しました!

会社概要

北海道産小麦100%のおうどん

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯HD100%子会社

代表者 : 代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 : 2017年1月

本社 : 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 : 4,000万円

事業内容: 「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL : https://www.gokurakuyu.ne.jp/

