¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î»Ù±ç³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢READYFOR¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ°äÂ£´óÉÕ¼õ¤±ÉÕ¤±
¡Ê¸øºâ¡ËÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¡Ê¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥ÖÁ´¹ñ»öÌ³¶É¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ÈÃÏ°è¤Î¡Ö´Ä¶ÎÏ¡×¤ò°é¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ë¾ÍèÀ¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö¡×(https://www.j-ecoclub.jp/)¤ò¼Â»Ü¡¢±¿±Ä¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯´óÉÕ(https://www.j-ecoclub.jp/support/donation/)¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢READYFOR³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢°äÂ£¤Ë¤è¤ë¤´´óÉÕ¤äÁêÂ³ºâ»º¤Î¤´´óÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê»¤»¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ー¡×(https://readyfor.jp/projects/junior_eco_club)¤âÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢À¸Á°¤Î¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ª¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ä¶³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤ä»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤âº£¸å¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤´´óÉÕ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ç¤ÎÂ¿¿ô¤Î¼Ò²ñ³èÆ°¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Á¡¢´óÉÕ¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ°äÂ£´óÉÕ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëREADYFOR³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°äÂ£¤Ë¤è¤ë¤´´óÉÕ¤äÁêÂ³ºâ»º¤Î¤´´óÉÕ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¤´»Ù±ç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë·ÑÂ³´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âREADYFOR³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ー¡×(https://readyfor.jp/projects/junior_eco_club)¤ÎÊç½¸¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¡¼Â»Ü³µÍ×
¡Ú°äÂ£´óÉÕ¡Û
ÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¡Ê¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ø¤Î°äÂ£¤äÁêÂ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤´¼ÁÌä¤ä¤´ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë°Ê²¼¤Î°¸Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¡¡¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö´óÉÕÃ´Åö
¡¡TEL¡§03-5829-6359¡¡E-mail¡§j-ecoclub@jeas.or.jp
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:30～17:30¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥Õ¥©ー°äÂ£´óÉÕ¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý
¡¡TEL¡§0120-948-313¡ÊÄÌÏÃÎÁÌµÎÁ¡Ë¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～17:00¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://qr.paps.jp/dpVgd
¡Ú·ÑÂ³´óÉÕ¡Û
¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ö¥¨¥³¤Þ¤ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡×(https://readyfor.jp/projects/junior_eco_club)¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·î1000±ß¥³ー¥¹¡¢3000±ß¥³ー¥¹¡¢5000±ß¥³ー¥¹¤Î3¤Ä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö¥µ¥Ýー¥¿ーÊç½¸¡ªÌ¤Íè¤Î¥¨¥³¥êー¥Àー¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¡×
¡Êhttps://readyfor.jp/projects/junior_eco_club¡Ë
Á´¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤ë¿Íºà¡¦Ì¤Íè¤Î¥¨¥³¥êー¥Àー¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³§¤µ¤ÞÊý¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö¡Û
¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë´Ä¶¾Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢»ö¶ÈÈ¯ÂÅö½é¤è¤êÁ´¹ñ»öÌ³¶É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÀ¶¨²ñ¤¬·Ñ¾µ¤·¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¸å±ç¡¢ÃÏÊý¼«ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÂÎÅª¤ËÃÏ°è¤Ç¹Ô¤¦´Ä¶³èÆ°¡¦³Ø½¬¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿ÌµÎÁ¤ÇÇ¯´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¡¢ËèÇ¯Ìó10Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤â¤¿¤Á¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï(https://www.j-ecoclub.jp/topics/info/202412191730.html)¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñÆâ¡¡¤³¤É¤â¥¨¥³¥¯¥é¥ÖÁ´¹ñ»öÌ³¶É
Ã´Åö¡§Åì¡Ê¤¢¤º¤Þ¡Ë¡¡E-Mail¡§j-ecoclub@jeas.or.jp
TEL¡§03-5829-6359¡¡FAX¡§03-5829-6190