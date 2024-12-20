Ä¹Ìî¸©Æâ´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹Ìî¸©»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹¡¡»³±º °¦¹¬¡¡°Ê²¼¡¢¡ÖNICE¡×¡Ë¡¢ÅìÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Ìî»ÙÅ¹¡Ê»ÙÅ¹Ä¹¡¡ÌÐÃ« ¹À»Ò¡¡°Ê²¼¡¢¡ÖNTTÅìÆüËÜ¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT DX¥Ñー¥È¥Êー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°¤Éô Î´¡¡°Ê²¼¡¢¡ÖNTT DX¥Ñー¥È¥Êー¡×¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¸©Æâ´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÄ¹Ìî¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë²½°ì´Ó»Ù±ç¥µ¥¤¥È¡×¡ÊURL¡§https://nagano-digital-portal.jp(https://nagano-digital-portal.jp)¡Ë¤ò£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥»ö¶È³µÍ×
¡¡Ä¹Ìî¸©¤¬¿·¤¿¤ÊÁí¹ç£µ¤«Ç¯·×²è¤ÇÀßÄê¤·¤¿¡Ö¿·»þÂåÁÏÂ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½°ì´Ó»Ù±çÂÎÀ©À°È÷¡×»ö¶È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³èÍÑ¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ä´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼ï»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤âÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ³«Àß¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î°ìÍ÷¤ä¸©Æâ´ë¶È¤Î³èÍÑ»öÎã¤Î¾Ò²ð¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³Æ¼ï»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX²½¤Î°ì´Ó»Ù±çÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Ä¹Ìî¸©¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ URL¡§https://www.pref.nagano.lg.jp/ritti-it/happyou/20241220.html
¢¨¶ñÂÎÅª¤Ê°ì´Ó»Ù±ç¤Î¥¤¥áー¥¸
£²¡¥Ä¹Ìî¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë²½°ì´Ó»Ù±ç¥µ¥¤¥ÈURL
¡¡ URL¡§https://nagano-digital-portal.jp¡¡
£³¡¥³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1085_1_dc531fc031a67c0d703bc5326441b492.jpg ]
£´¡¥Ä¹Ìî¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë²½°ì´Ó»Ù±ç¥µ¥¤¥È³èÍÑÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ»ö¶È¡¢¤Þ¤¿Åö¥µ¥¤¥È¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢NICE¤ÈÏ¢·È¤·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅö¥µ¥¤¥È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼ÔÍÍ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëDX¿ä¿Ê¼ÔÍÍÅù¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆü»þ ¡§2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë15»þ00Ê¬～15»þ30Ê¬
¡¦³«ºÅ¼êÃÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§zoom¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¦¥»¥ß¥Êー¿½¹þÊýË¡¡§ URL¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¡Êhttps://forms.gle/VVnaErBnzV7Etmib6¡Ë
¡¦Äù¤áÀÚ¤ê´ü¸Â¡¡¡¡¡§2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë½ªÆü
£µ¡¥º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡£Î£É£Ã£Å¡¢£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¤ª¤è¤Ó£Î£Ô£Ô £Ä£Ø¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤ª¤è¤Ó³Æ»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦£Ä£Ø¿ä¿Ê¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£