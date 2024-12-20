Medii E¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç¤Î¾ÉÎãÁêÃÌ·ï¿ô¤¬1Ëü·ï¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼ÒMedii¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò°å»Õ »³ÅÄÍµ´ø¡¢ÆÉ¤ß¡§¥á¥Ç¥£¡¢°Ê²¼Medii¡Ë¤Ï¡¢°å»Õ¸þ¤±ÀìÌç°åÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMedii E¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÉÎãÁêÃÌ·ï¿ô¤¬1Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅÊý¿Ë¤ËÇº¤à¼ç¼£°å¤È¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤¿ÇÃÇ´µ¼Ô¤ä³×¿·Åª¿·Ìô¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤´µ¼Ô¤ò0¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤°åÎÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMedii E¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤¬²ò·è¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê
°åÎÅ¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅÊý¿Ë¤¬¼¡¡¹¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢°å»Õ°ì¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¼À´µ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤ÇÊ£»¨¤ÊÉÂÂÖ¤¬Â¿¤¤´õ¾¯¼À´µ¡¦ÆñÉÂ¤ÏÌó7,000¼ïÎà°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼À´µ¤¬¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¤¬À¸³¶¤Ë¿ôÎã¤·¤«¿Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÀÊ¸¿ô¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¾ðÊó¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢³×¿·Åª¤«¤Ä¹â³Û¤Ê¿·Ìô¤â¼¡¡¹¤È¾µÇ§¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î°å»Õ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë½èÊý¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼À´µ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¶Ë¾¯¿ô¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ËÊÐºß¡¦ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç°å¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËMedii¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°å»Õ¸þ¤±ÀìÌç°åÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMedii E¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤ò¿Ç¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ç¼£°å¤¬¡¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤Î°ÅÌÛÃÎ¤ËÁÇÁá¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æñ½Â¾ÉÎã¤¬²ò·è¤ËÆ³¤«¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤Î¿ÇÃÇÁá´ü²½¤äÉ¬Í×¤Ê¿·Ìô¤ÎÅ¬Àµ³èÍÑ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤¬»ý¤Ä°ÕµÁ
2020Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤«¤éÎß·×1Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1,500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç99.9%¤ÎÁêÃÌ¤¬²ò·è¤·(¢¨1)¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿91%¤Î¼ç¼£°å¤¬¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅ¤Î¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î´õ¾¯¼À´µ´µ¼Ô¤ÏÌó600Ëü¿Í¤È¿äÄê¤µ¤ì(¢¨3)¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3Ëü7Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´µ¼Ô¤¬Ì¤¿ÇÃÇ¤Î¤Þ¤Þº£¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹(¢¨4)¡£¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ËÃ©¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤´µ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢1Ëü·ï¤ÎÆñ½Â¾ÉÎã¤¬²ò·è¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ëÀ®²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Medii E¥³¥ó¥µ¥ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Î¤¦¤Á¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì²óÅú¤µ¤ì¤¿³ä¹ç¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î～2024Ç¯12·î¡Ë
¢¨2 Medii E¥³¥ó¥µ¥ëÍøÍÑ¸å¤Î¥æー¥¶ー°å»Õ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô 5,571¿Í¡Ë
¢¨3 European Journal of Human Genetics volume 28, pages165-173, 2020
¢¨4 Orphanet J Rare Dis 13, 208, 2018
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Medii E¥³¥ó¥µ¥ë¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤ÎÀèÀ¸Êý¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¿·¤¿¤Ê°åÎÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âITµ»½Ñ¤Ê¤É¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤Æ¤´ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ±×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Medii E¥³¥ó¥µ¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½»¤à¾ì½ê¤äÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Medii ÂåÉ½¼èÄùÌò°å»Õ »³ÅÄÍµ´ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
»×¤¨¤ÐÁ´¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï»ä¼«¿È¤¬ÆñÉÂ´µ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ìó9Ç¯¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿·Ìô¤âÂ¿¤¤ÎÎ°è¤Ç¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¼£°å¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò1¿Í¤Î´µ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÆñÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤è¤¦¤È¥ê¥¦¥Þ¥Áç±¸¶ÉÂÀìÌç°å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¿ÇÎÅ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ÉÎã¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤ä´õ¾¯¼À´µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÎ×¾²°å¤È¤·¤Æ¤½¤â¤½¤â½½Ê¬¤Ê·Ð¸³¤âµÍ¤á¤Ê¤¤¹½Â¤¾å¤Î¸Â³¦¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢°å»Õ¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç³Æ¼«ÁêÃÌ¤¹¤ë¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òÁÏ¤ê¡¢ÆñÉÂ¿ÇÎÅ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä°ì¿Í¤Ç¿Ç¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó°Ê¾å¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤ÆMedii¤òÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¾ÉÎãÁêÃÌ·ï¿ô¤¬1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¤¬365ÆüËèÆü°ì¿Í¤ÎÆñÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤â27Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Î¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«°ì¿Í¤À¤±¤ÇÍÆ°×¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1Ëü·ï¤ÎÁêÃÌ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀè¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤¬¤¢¤ê¡¢1Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬µß¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢¤½¤·¤Æ¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ÇÁêÃÌ¤Ë¤´²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ÎÀìÌç°å¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬ÁÛ¤¤¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆñÉÂ¡¢´õ¾¯¼À´µ¤Î²ÝÂê¤ò³§¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÆüÉÂ¾²¤ËÉú¤»¤Æ¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤¿»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÆñÉÂ´µ¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¿Í¤Ç¤â¸º¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤°åÎÅ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÀèÀ¸Êý¤Î²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢Medii°ìÆ±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Medii E¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Medii E¥³¥ó¥µ¥ë¤Ï¡¢°å»Õ¤¬¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ê¤É¤ÎÎ×¾²µ¿Ìä¤ò¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤³ÆÀìÌçÎÎ°è¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ËÆ¿Ì¾¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£1,500Ì¾°Ê¾å¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤êÁ´¤Æ¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ØÄêÆñÉÂ341¼À´µ¤Î¤¦¤Á¡¢´µ¼Ô¿ô¤Î99%¤òÀê¤á¤ë¼À´µ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤ë1ÂÐ1¤Î·Á¼°¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤È¤Î¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://medii.jp/e-consult
Medii¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Medii¤Ï¡ÖÃ¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤°åÎÅ¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢´õ¾¯¼À´µ¤ä¤¬¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÇÃÇµ»½Ñ¤ä³×¿·Åª¤Ê¿·Ìô¤¬¸²Ãø¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤ÎÎ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¼£°å¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¤Ë¿×Â®¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡ÖMedii E¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢°å»Õ¤Ç¤âÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤´µ¼Ô¤ÎÁá´ü¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½Ìô´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¼£°å¡¦¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÀìÌç°å¡¦À½Ìô´ë¶È¡¦´µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ÍÊýÎÉ¤·¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿·¤·¤¤°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMedii¡Ê¥á¥Ç¥£¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-24-12 THE GATE ¿·½É¸æ±ñ 2F
ÀßÎ©¡§2020Ç¯2·î20Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò°å»Õ »³ÅÄ Íµ´ø
URL¡§https://medii.jp