2024Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥à¥ê¥ó¡Ù¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ì¥à¥ê¥ó ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥°¥é¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ë¤Æ2024Ç¯12·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武) は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画『グレムリン』のカプセルトイの新商品である「グレムリン ミニチュアグラスコレクション」(全5種類 / 1回400円・税込)を2024年12月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「グレムリン ミニチュアグラスコレクション」(全5種類)について

今年、1984年の映画公開から40周年を迎えた大ヒットファンタジー映画『グレムリン』のミニチュアグラスが登場です。グラスには、映画に登場する動物モグワイの愛らしいキャラクター「ギズモ」や、モグワイが変身して狂暴化したグレムリンの「ストライプ」がデザインされています。

デスクまわりの小物入れとして使用するほか、食品を入れて使用することも可能です。

ポップなデザインが目を引くこちらのアイテムは、『グレムリン』40周年の集大成を飾るコレクションにもぴったりです。ぜひ映画の思い出とともにお手元で楽しみながらご使用ください。

■商品詳細

ブルーオレンジピンクグリーンクリア裏面は共通デザイン

商品名 :グレムリン ミニチュアグラスコレクション(全5種)

発売日 :2024年12月中旬より順次

価格 :1回400円(税込)

素材 :AS樹脂

サイズ :約φ41×H53mm

耐熱温度/耐冷温度:70℃/-20℃

対象年齢:15歳以上

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー

GREMLINS and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.(s24)

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式ページ :https://benelic.com/capsuletoy/

公式X(旧Twitter):https://x.com/capsuletoybu

公式Instagram:https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/