¡ÀÂç·¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥Õ¥§¥¢¡Ö¥«¥É¥«¥ïº×¥Ë¥åー¥¤¥äー2025¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡¿12/20～¡¢KADOKAWAºîÉÊ¤¬50¡óOFF¡õ1´¬ÌµÎÁ¤Ê¤É¤Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÌó1¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âç·¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥Õ¥§¥¢¡Ö¥«¥É¥«¥ïº×¥Ë¥åー¥¤¥äー2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯£±Ç¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ÇKADOKAWAºîÉÊ¤¬50%OFF¤ä1´¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¡¢80ºîÉÊ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬ÆüÂØ¤ï¤êÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¯±Û¤·¡É¥Þ¥ó¥¬ÄÒ¤±¡É¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ä»î¤·ÆÉ¤ßÁýÎÌ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ë²Ú´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Nintendo Switch¤ä¿Þ½ñ¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡£°ÜÆ°»þ´Ö¤ä¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥É¥«¥ïº×¥Ë¥åー¥¤¥äー2025¡× ³µÍ×
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～
¡Ú¼Â»Ü´ë²è¡Û¡ù¼çÍ×ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒ50%OFF & ¥·¥êー¥º1´¬ÌµÎÁ¤Ê¤É
¡ùKAODKAWA¤ÎÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤ÇÇ¯±Û¤·¡É¥Þ¥ó¥¬ÄÒ¤±¡É¥Þ¥é¥½¥ó¡õ»î¤·ÆÉ¤ßÁýÎÌ
¡ùNintendo Switch¤ä¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¤Û¤«
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://promo.kadokawa.co.jp/campaign/newyear/
¢¨¤³¤Î¤Û¤«¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¸ø³«¤·¤Þ¤¹
³Æ´ë²è¾ÜºÙ
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÂç´¶¼Õº×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢50%OFF¤ä1´¬ÌÜ¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥§¥¢¤ª¥¹¥¹¥á¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»î¤·ÆÉ¤ß¥ê¥ó¥¯¤â·ÇºÜ¡£
¡Ú¼Â»ÜÍ½ÄêÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Û
BOOK¡ùWALKER¡¢Amazon Kindle¥¹¥È¥¢¡¢Ameba¥Þ¥ó¥¬¡¢Apple Books¡¢DLsite comipo¡¢DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢d¥Ö¥Ã¥¯¡¢ebookjapan¡¢FOD¡¢Google Play ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢honto¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¡¢music.jp¡¢pixiv¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢Ponta¥Þ¥ó¥¬¡¢Reader Store¡¢Renta!¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹Kinoppy¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡¢¥½¥¯ÆÉ¤ß¡¢¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ö¥Ã¥³¥ß¡¢¤Þ¤ó¤¬¥»¥¾¥ó¡¢¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡¢³ÚÅ·KoboÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～
¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£KADOKAWA¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¡ÖÇ¯±Û¤·¡É¥Þ¥ó¥¬ÄÒ¤±¡É¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£±.¡ä¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¡ªÇ¯±Û¤·¡É¥Þ¥ó¥¬ÄÒ¤±¡É¥Þ¥é¥½¥ó
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¡¢ÆüÂØ¤ï¤êÁ´ÏÃÌµÎÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇ¯±Û¤·3Âç´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±. »²²ÃºîÉÊ¿ô¤Ï¹ç·×80ºîÉÊ°Ê¾å¡ªÆüÂØ¤ï¤êÁ´ÏÃÌµÎÁ
£².¡Ú¥«¥É¥³¥ßAWARD 2024¡Û¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¤ÇºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤ÇÈ¯É½¡ª
£³. ÆüÂØ¤ï¤êÌµÎÁ»²²ÃºîÉÊ¤ÈAWARD¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª¤ÇºÇÂç10,000¥³¥¤¥ó¤¬¤¢¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥«¥É¥³¥ß¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û¢¨2024Ç¯12·î24Æü¸ø³«Í½Äê
https://comic-walker.com/topics/news/0193b7bb-0f49-71e7-b030-a004e5533635
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£².¡ä¥«¥É¥³¥ßWEB¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹»î¤·ÆÉ¤ßÁýÎÌ¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ö¥«¥É¥«¥ïº×¥Ë¥åー¥¤¥äー¡×³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥É¥³¥ßWEB¤Ç¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹»î¤·ÆÉ¤ßÁýÎÌ»Üºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2025Ç¯1·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú»î¤·ÆÉ¤ßÁýÎÌ¥Úー¥¸¡Û
https://comic-walker.com/free-campaign
¢£X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡
X¤ÎKADOKAWA¤µ¤ó¡÷ËÜ¤Î¾ðÊó¡Ê@kadokawa_san¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»Üºö¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü1²óÅê¹Æ¤¹¤ëÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤¬¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËËèÆü¤Î¼ÁÌä¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇNintendo Switch¤¬1Ì¾ÍÍ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¡¢KADOKAWA¤µ¤ó¡÷ËÜ¤Î¾ðÊó¡Ê¥ê¥ó¥¯¡§https://x.com/kadokawa_san¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª