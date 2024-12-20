¥á¥¬¥Í¤ÎZoff¡ÖÌÜ¤Î·ò¹¯¡×¤ò·¼È¯¤¹¤ë½ÐÄ¥¼ø¶È～°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´ÈþÉÍÄ®Î©ÉÛÅÚ¾®³Ø¹»¤Ç¾®³Ø¹»4～6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸52Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü～
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§ https://www.zoff.com/zoff-focus/20241220-4766/
¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡Ê¥¾¥Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÜ¿¨»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÌÜ¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÎZoff½ÐÄ¥¼ø¶È¡×¤ò¡¢2024Ç¯11·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´ÈþÉÍÄ®Î©ÉÛÅÚ¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¾®³Ø¹»4～6Ç¯À¸¡¢¶µ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤Î²ÃÂ®¤ËÈ¼¤¦¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢»ç³°ÀþÈï¤Ð¤¯ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¹â¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤Î¥±¥¢¤ò½½Ê¬¹Ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¿Æ¤ä¶µ¿¦°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Zoff¤ÏÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÌÜ¤Î·ò¹¯¡É¤ä¡È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»È¤¤Êý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡Û
¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÎZoff½ÐÄ¥¼ø¶È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀµ¤·¤¤»ÈÍÑÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾®³Ø¹»Â¦¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ê¤É¤ò¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢ÉáÃÊ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÌÜ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ±¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢³Ø¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¥×¥í¥°¥é¥àÌ¾ ¡§¥á¥¬¥Í¤ÎZoff½ÐÄ¥¼ø¶È
¾ì½ê ¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´ÈþÉÍÄ®Î©ÉÛÅÚ¾®³Ø¹»
Æü»þ ¡§2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
»²²Ã¼Ô ¡§¾®³Ø¹»4～6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸52Ì¾¡¢¶µ¿¦°÷
¡Ú»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¡¦»ùÆ¸¤Î´¶ÁÛ
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´ï¤Î»þ´Ö¤ò¼é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ø¶È¤Ç²þ¤á¤Æ»ÑÀª¤ä»þ´Ö¤ò¼é¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×(4Ç¯À¸)
¡ÖºÇ¶áÌÜ¤ò¤³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÎÏ¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×(4Ç¯À¸)
¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ï¿©¤Ù¤ë¤ÈÌÜ¤ËÎÉ¤¤¤ÈÊ¹¤¡¢º£ÅÙ¤«¤é¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×(5Ç¯À¸)
¡Ö¤Þ¤ÀÌÜ¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»þ´Ö¤Ï¾¯¤·¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×(6Ç¯À¸)
¡¦¶µ¿¦°÷¤µ¤Þ¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¶áÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´ï¤ÏÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÊÀ³²¤â¤¢¤ë¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËËÜ¹»¤Ç¤Ï¡¢¹â³ØÇ¯¤Î»ëÎÏÄã²¼¤äÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³Ø¹»¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´ï¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ð¤»¤ë¡Ù¤³¤È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´ï¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¿´¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Î¹ÖÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¯¼ø¶È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´ï¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´ï¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×(ÀÐÅÄÀèÀ¸)
¢¥º¸¡ËZoff ¾¾²¼¡¡Ãæ±û¡ËÀÐÅÄÀèÀ¸¡¡±¦¡ËZoff Åçºê
º£¸å¤âZoff¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»È¤¤Êý¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£