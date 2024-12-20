¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤Ë¸¶¸ý¸µµ¤¤ÈµÜ»ÔÎ¼¤¬ABEMA¤Ë¤Æ½é¶¦±é¡ª»î¹çÄ¾¸å¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ¸¥³¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡È¥¢¥Ù¥«¥á¡É¡¢¸¶¸ý¤ÈµÜ»Ô¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Î²¤½£5Âç¥êー¥°¤Î¥É¥¤¥Ä¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬2024-2025¡×¤Ë¤Æ¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º½êÂ°¤Î¸¶¸ý¸µµ¤Áª¼ê¡Ê¥²¥¹¥È¡Ë¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹½êÂ°¤ÎµÜ»ÔÎ¼Áª¼ê¡Ê²òÀâ¡Ë¤¬¡¢12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å11»þ30Ê¬¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÂè15Àá¡Ø¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥Èvs¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¡Ù¤Î»î¹ç¤Ç½é¶¦±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
µÜ»ÔÎ¼¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¡ÖABEMA¡×¤¬À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬2024-2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î¸·Áª»î¹ç¤òËèÀá1»î¹çÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯½êÂ°¤ÎÆ²°ÂÎ§Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG½êÂ°¤ÎÈÄÁÒÞæÁª¼ê¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä½êÂ°¤Îº´Ìî³¤½®Áª¼ê¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î»î¹çÄ¾¸å¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë ¡ÈABEMAÆÈ¼«¥«¥á¥é¡É¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥Ù¥«¥á¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥êÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¡¢¸¶¸ý¸µµ¤Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºßÀÒ¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¡¢µÜ»ÔÎ¼Áª¼ê¤¬2015Ç¯¤«¤éÌó6Ç¯´Ö½êÂ°¤·78»î¹ç½Ð¾ì8¥´ー¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬Âè15Àá¡Ø¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥Èvs¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¡¦¸¶¸ý¸µµ¤Áª¼ê¤ä²òÀâ¡¦µÜ»ÔÎ¼Áª¼ê¤Ï¡¢º£»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¶¸ý¸µµ¤Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
―¡¡º£»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¾º³ÊÁÈ¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬¥Üー¥É¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Üー¥ë²ó¤·¤¬¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤¬¹â¤¤¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤ì¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÎÏÅª¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¤·Í¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤¬¤É¤ì¤À¤±ÎÉ¤¤¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¹¶·â¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
―¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬Ãæ·Ñ¤Î½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß
µîÇ¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ä¥¢¥ó¥ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤ÇÆâÉô¤Î¾ðÊó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÜ»ÔÎ¼Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
―¡¡º£»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¸ÅÁã¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Î»î¹ç¤ò²òÀâ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿¡¢ABEMA¤µ¤ó¤ËÀè¤º¤Ï´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¸¶¸ýÁª¼ê¤È¤Î¥À¥Ö¥ë½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Áー¥à¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²òÀâ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òºÇÂç2»î¹çÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±üÀî²íÌéÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î1Éô¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä®ÅÄ½¤ÅÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥ー¥ë¤Ê¤É¤Î»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤âÌµÎÁ¤Ç¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡£¡Ê¢¨¡Ë¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤é30Æü´Ö¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«Æ¨¤·¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¾ðÊó¡¦Áª¼ê¾ðÊó¤Ê¤É¤ò´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö»î¹ç¥Çー¥¿¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç²èÌÌ¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁü¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤«¤é7Æü´ÖÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬Âè15Àá¡Ø¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥Èvs¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¡Ù »î¹ç³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å11»þ00Ê¬～¡Ê¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¸á¸å11»þ30Ê¬¡Ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/live-event/ce4e0e28-5b1f-434c-80bd-ce8a65643f00
½Ð±é
¥²¥¹¥È¡§¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê¸½ ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºMF¡Ë
²òÀâ¡§µÜ»ÔÎ¼ ¡Ê¸½ ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹FW¡Ë
¼Â¶·¡§À¥ºê°ìÍÔ
¢£ABEMA¡¡¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¡×2024-25¥·ー¥º¥ó¡¡ÊüÁ÷³µÍ×
ÊüÁ÷Æü¡§2024Ç¯8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ABEMA¥µ¥Ã¥«ー¡§https://abema.tv/video/genre/soccer
¢¨ÊüÁ÷ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÊüÁ÷·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¤Ï¡Ö¥¹¥«¥Ñー!¡×¡Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥¹¥«¥ÑーJSAT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤êÇÛ¿®¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¹¥«¥Ñー!¡×¤Ç¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¤òÁ´»î¹çÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£
ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24»þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û960±ß¤ÎABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡ÖÆ°²è¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¡Ö¸«Æ¨¤·¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖABEMA¡×¤ÎÁ´¤Æ¤ÎºîÉÊ¡¢Á´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯1·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù