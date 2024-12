±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Îµð¾¢¡¢¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñー¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¥·¥çー³«ºÅ¡ª

未来の写真家たちへ Message from the Masters of Photography Vol.5

マーティン・パー オンライントークショー

日 時:2025年2月15日(土)18:00~20:00

配信方法:Zoomウェビナー 日本語通訳あり

聴 講 料:1,000円(税込)

お申込み:https://npi.ac.jp/events/2024/12/20/11214

※ご参加申込いただいた方には、2月22日(土)までアーカイブによる見逃し配信も行います。

このトークショーは、コロナ禍以降、国内外を自由に行き来できないような閉塞的な状況においても写真家を目指す人々に大きな刺激を与えたいと、「未来の写真家たちへ Message from the Masters of Photography」と題し2021年より日本写真芸術専門学校が始めたもの。

今回は、アレック・ソス(Alec Soth)、スティーブ・マッカリー(Steve McCurry)、スーザン・メイゼラス(Susan Meiselas)、スティーブン・ショア(Stephen Shore)に続く第5弾。

世界的にユニークで独創的な視点で知られる彼が、未来の写真家たちへどのようなメッセージを伝えるのか、ぜひご期待ください。

マーティン・パー(Martin Parr)プロフィール

1952年イギリスのサリーで生まれたマーティン・パーは、同世代を代表する最も著名なドキュメンタリー写真家の一人です。自身の写真集を100冊以上出版しているだけでなく、30冊の写真集を編集しており、彼の業績は写真界における遺産として既に確立されています。キュレーターや編集者としても活躍しており、2004年にはアルル国際写真祭、2010年にはブライトン・フォト・ビエンナーレのアーティスティク・ディレクションを担当、最近では、バービカンで開催された展覧会「Strange and Familiar」のキュレーションも手掛けています。

1994年からマグナム・フォトのメンバーであり、2013年から2017年まで会長を務めました。2013年にはアルスター大学の写真学客員教授に就任しました。

パーの作品は、テート美術館、ポンピドゥー・センター、ニューヨーク近代美術館(MoMA)をはじめとする主要な美術館に収蔵されています。

2017年、「マーティン・パー財団」を設立しました。

日本写真芸術専門学校とは

創立59年となる日本写真芸術専門学校は、「Real Education -実践に即した教育-」という教育理念のもと「常に時代を意識して、社会とリンクした実践的な授業をする」という教育方針で、学生たちの目標達成のために社会をリアルに意識することを大切にしています。講師陣は、全員が写真業界の第一線で活躍するプロフェッショナル。在学中、実践に即した内容を学ぶことができます。