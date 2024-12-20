¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢ÆóÎØ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òCES 2025¤Ë½ÐÅ¸

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*1½ÐÅµ¡§Fortune Business Insights¡¡https://www.fortunebusinessinsights.com/motorcycle-market-105164
*2½ÐÅµ¡§Counterpoint Research HK Limited¡¡https://www.value-press.com/pressrelease/347013
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