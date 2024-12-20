Photomatic¤¬¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー²ÖÉè¤Î4th ALBUM¡Ö¶÷ÏÃ¡×¤ÎÈ¯É½¤òµÇ°¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ)¤Ï¡¢2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー²ÖÉè¤Î4th ALBUM¡Ö¶÷ÏÃ¡×¤ÎÈ¯É½¤òµÇ°¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²ÖÉè¤Î4th ALBUM¡Ö¶÷ÏÃ¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤11¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¤Ç¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÖÉè¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î26Æü(ÌÚ)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Photomatic ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅ¹¤Î³°Áõ¤¬¡¢²ÖÉè 4th ALBUM¡Ö¶÷ÏÃ¡×»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·×11¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥à
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1²ó 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê1Ëç½ÐÎÏ¡ÜÀÅ»ß²è¡¦Æ°²è¥Çー¥¿¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Öー¥¹ ¥Õ¥ìー¥à¡ÊÈ¾¿È»£±Æ¡Ë
¥Þ¥ë¥Á¥Öー¥¹ ¥Õ¥ìー¥à¡ÊÁ´¿È»£±Æ¡Ë
¢¨Photomatic ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅ¹¤Ç¤Î¤ß»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ÖÉè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖKAMITSUBAKI STUDIO¡×»Ï¤Þ¤ê¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡£
2018Ç¯¡¢Åö»þ14ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢ÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ëÎÎ°è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÁÈ¶Ê¡×¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºßYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¹ñÆâ³°¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¡£
³èÆ°½é´ü¤«¤é¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡¦¥«¥ó¥¶¥¥¤¥ª¥ê¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯8·î¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÉÔ²Ä²ò»²(¶¸)¡×¤ò³«ºÅ¡£
2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤ÇÂè2¾Ï¤ÎËë³«¤±¤È¤â¤¤¤¨¤ë 4th ONE-MAN LIVE¡Ö²ø²Î¡×³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉðÆ»´Û¤ËÂ³¤¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ーÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
Official Website¡§https://kaf.kamitsubaki.jp/
Photomatic ÀßÃÖ³µÍ×
Photomatic ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅ¹
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00-22:00¡Ê1³¬Ï©ÌÌ¥Öー¥¹¤Ï24»þ´Ö¡Ë
¡Ú½»½ê¡Û¢©150-0043¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2ÃúÌÜ29-6
¢¨12·î26Æü(ÌÚ)¤«¤é½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅ¹¤Î³°Áõ¤¬ 4th ALBUM¡Ö¶÷ÏÃ¡×»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Photomatic ¿·½É¶èÌò½êÅ¹
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00-21:30
¡Ú½»½ê¡Û¢©160-8484¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®°ìÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
Photomatic Ì¾¸Å²°¥µ¥«¥¨¥Á¥«Å¹
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00-20:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©460-0008¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-4-6Àè ¥µ¥«¥¨¥Á¥«
¡Ê¥«¥á¥é¤Î¥¥¿¥à¥é Ì¾¸Å²°¥µ¥«¥¨¥Á¥«Å¹¡Ë
Photomatic ÇßÅÄ ÄÕ²°½ñÅ¹
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:30-20:30
¡Ú½»½ê¡Û¢©530-8558¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3¡¡¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì9F¡¡ÇßÅÄ ÄÕ²°½ñÅ¹
Photomatic ¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO-BAY
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü10:00-20:00¡¡ÅÚÆü½Ë10:00-21:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©273-8530¡¡ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÉÍÄ®2ÃúÌÜ1-1
Photomatic¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¡§Ãæ±û¹¾ì¥¹¥Æー¥¸
Photomatic ¤é¤é¤Ýー¤ÈÇð¤ÎÍÕ
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü10:00-20:00¡¡ÅÚÆü½Ë10:00-21:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©277-8518¡¡ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¼ã¼Æ175
Photomatic¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¡§GU¡¦ABC¥Þー¥È²£
Photomatic ¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍ
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü10:00-20:00¡¡ÅÚÆü½Ë10:00-21:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©224-0053¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÃÓÊÕÄ®4035-1
Photomatic¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÁ°
Photomatic E¡¦ZOÊ¡²¬
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î12Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00-22:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©810-0065 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ£²ÃúÌÜ£²－£¶¡¡BOSS E¡¦ZO FUKUOKA
Photomatic¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¡§3F ¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ìÁ°
Photomatic¤È¤Ï
TAKE YOUR MEMORY¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¡¢º£Æü¤ò»Ä¤·¤¿¤¤
2018Ç¯¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÂåÉ½¥Û¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤éPhotomatic¤Î¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÅª¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤ä¶õ´Ö¤Ë¡¢Photomatic¤Î´¶À¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥«¥á¥é¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤¬´Ú¹ñ¤Î¥»¥ì¥Ö¤«¤é¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢BTS¤äNewJeans¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁÏ¶È°ÊÍè°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-3-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥¤¥ó¥°13³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡ÖPICmii¡×¡¢¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡ÖPhotomatic¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Î´ë²è
HP¡§https://pichive.com/