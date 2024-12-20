³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á

¤³¤ÎÅÙ¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç¤Ï°ÂÉô¿ò»ÎÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢£°ÂÉô ¿ò»Î Takashi ABE


À¸Ç¯·îÆü¡¿1997Ç¯7·î15Æü¡Ê27ºÐ¡Ë


½Ð¿ÈÃÏ¡¿ÂçºåÉÜ


¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¡¿180cm¡¢74kg


Á°½êÂ°¡¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Ç¥£¥¹


º£µ¨½Ð¾ìµ­Ï¿¡¿¥êー¥°Àï27»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï1»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ




<°ÂÉô¿ò»ÎÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È>


¡ÖÍèµ¨¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó´ü´Ö¤ËËÍ°¸¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¡¢ÍèÇ¯¤â¶¦¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡Ä¡×