SS¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢Âè44²óÁ´¹ñ¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇITµ¡´ï¤Î¿×Â®¤ÊÀßÃÖ¤È±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü
ÀßÃÖºî¶ÈÃæ¤Î²ñ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒSS¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À±»³ ¾ï¿Ê¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î22Æü¤«¤é24Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè44²óÁ´¹ñ¾ã³²¼Ôµ»Ç½¶¥µ»Âç²ñ¡ÊÁ´¹ñ¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ITµ¡´ï¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬Æüº¢ÇÝ¤Ã¤¿µ»Ç½¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¦¶ÈÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¼Ò²ñÅªÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SS¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×PC¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡¢¥±ー¥Ö¥ëÎà¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊITµ¡´ï¤òÄó¶¡¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÂçÎÌµ¡´ï¤Î½àÈ÷¤ÈÀßÃÖ
¸Â¤é¤ì¤¿1ÆüÈ¾¤È¤¤¤¦´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢¿ôÉ´Âæ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤È´ØÏ¢µ¡´ï¤ÎÀßÄê¡¦ÀßÃÖ¤ò´°Î»¤·¡¢Âç²ñ±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶È¤Ï¿¼Ìë¤Þ¤ÇµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¶¥µ»¤´¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡´ïÄ´Ã£¤ÈÀßÃÖ
³Æ¶¥µ»¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¤ä¿ôÎÌ¤Îµ¡´ï¤òÄ´Ã£¡¦ÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë4²ó¤Î¼õÃí¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¿×Â®¤Êµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È
Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢±¿±Ä¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¿Ê¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Âç²ñ¤ÏÌµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÎµÞ¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ë¤âÂÐ±þÄº¤¤Þ¡¢ÂçÊÑ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£SS¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¤ÎÀßÃÖºî¶È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥æー¥¶ーÍÍ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤â¥µ¥Ýー¥È¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.rentalmarket-houjin.jp/case/archives/1
³ô¼°²ñ¼ÒSS¥Þー¥±¥Ã¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§À±»³ ¾ï¿Ê
ÅìµþËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô»Ò°ÂÄ®4-7-1¥µ¥¶¥ó¥¹¥«¥¤¥¿¥ïーÈ¬²¦»Ò6F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯3·î14Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥Ñ¥½¥³¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LCM¡ÊIT±¿ÍÑ´ÉÍý¡Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥É¥íー¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹Åù
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ssmarket.co.jp
¢£ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒSS¥Þー¥±¥Ã¥È ÁýÅÄ¡¢¸¶
042-641-6690
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://ssmarket.co.jp/contact/