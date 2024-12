BiXi¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¡ÖiGrafx Process 360 Live¡×¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖBiXi DAIA, powered by iGrafx¡×¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï

株式会社BiXiコンサルティング

日本のDXニーズが高まる中で、ビジネスプロセスのデジタル化と最適化は、企業の最も重要な課題になっています。そうした中、かねてよりiGrafx社は、グローバルに「iGrafx Process 360 Live」を展開し、プロセスインテリジェンス分野でのリーダーシップを確立しています。同社ソリューションは、プロセスマイニング、プロセスモデリング、シミュレーション機能を搭載し、これらの課題に対し、一つのプラットフォームで継続的に支援するものです。

このたびのiGrafx社とのパートナーシップにより、BiXiコンサルティングは「iGrafx Process 360 Live」を独自のノウハウでクラウドに乗せて日本市場向けのマネージドサービスを提供します。本サービスではiGrafx社が製品開発を担い、BiXiコンサルティングが日本市場でマネージドサービスの提供・運用・販売・サポートを一貫して行います。DXに取り組む日本企業の高いニーズに向けて業務プロセスの効率化とビジネスパフォーマンスの向上を目的とし、BiXiコンサルティングが提供する自立支援型コンサルティングサービスとともにユーザー企業を支援します。

【ビジネス目標】

5年間 25億円

■「BiXi DAIA, powered by iGrafx」の概要

「BiXi DAIA, powered by iGrafx」は、組織全体のプロセスを一元的に管理し、最適化するための包括的なBPMサービスです。プロセスデザイン、プロセスマイニング、シミュレーション機能を搭載し、ビジネスの全体的なパフォーマンスを向上させることを目指します。本サービスの導入により、企業は業務フローの可視化、問題点の迅速な特定、および継続的な改善を図ることが可能です。



今後BiXiコンサルティングは、日本市場において「BiXi DAIA, powered by iGrafx」を広く普及させ、企業のデジタル変革をサポートすることを目指します。また、iGrafx社と緊密に連携し、国内企業のビジネスプロセスのデジタル化・最適化に貢献していきます。

■iGrafx,LCC CEO Alexandre Wentzo様からのエンドースメント

BiXi Consulting との戦略的パートナーシップを開始し、日本市場のデジタル変革の加速をサポートできることを嬉しく思います。市場をリードするソフトウェアとコンサルティングサービスの組み合わせにより、変革のあらゆる段階にある企業に、新たなレベルのイノベーションと持続可能な成長をもたらすことができます。

■関連Webサイト

・BiXi DAIA, powered by iGrafx

https://www.bixic.com/bixi_daia

■iGrafx,LCCについて

iGrafx,LCCは、プロセスインテリジェンスにおけるグローバルリーダーであり、企業における業務プロセス変革をサポートしています。主力製品「iGrafx Process360 Live」は、プロセスマイニングとプロセスモデリングを結合した唯一の統合ソリューションであり、プロセス設計、シミュレーション、予測分析およびAI連携が可能となり、多くの企業のDXをサポートしています。これまで世界中に2,000以上の導入実績があります。

http://www.igrafx.com

■株式会社BiXiコンサルティングについて

社 名 : 株式会社BiXiコンサルティング(NTTデータ イントラマートグループ)

代表者 : 代表取締役社長 戸塚 勝巳

設 立 : 2024年7月1日

資本金 : 1,000万円

事業内容: ビジネスプロセス コンサルティング、BiXi DAIA, powered by iGrafxサービスの提供

・AS IS 業務プロセスの可視化

・TO BE 業務プロセスの策定、効果測定

・TO BE 業務の自動化

H P : https://www.bixic.com

本件に関するお問い合わせ先

企業・一般の方、報道関係の方

株式会社BiXiコンサルティング

事業管理部 小原

E-mail:info@bixic.com