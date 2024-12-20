¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢ÂçÊç½¸¡ª¡Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ ¥ß¥ËÊÝ¸±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤éÆüËÜ¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶¨²ñ¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¡Ê¥ß¥Ë¡ËÊÝ¸±¡×¤ÎÆüµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤ª¤â¤·¤í¥ß¥ËÊÝ¸±Âç¾Þ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë
¥×¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀìÌçÅªÃÎ¸«¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÊÝ¸±¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦ÊÝ¸±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¤¯Êç¤ê¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¡Ê¥ß¥ËÊÝ¸±¡Ë¤ÎÆü¡¡µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¤Ï2006Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£¾¯³Û¤«¤ÄÃ»´ü´Ö¤ÎÊÝ¸±¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¿·¤·¤¤ÊÝ¸±¶ÈÂÖ¤Ç¡Ö¥ß¥ËÊÝ¸±¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê¿È¶á¤Ë¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ë¡×¤È¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é3·î2Æü¤òµÇ°ÆüÅÐÏ¿¤·¡¢ËèÇ¯Æ±Æü¤Ë¶È³¦µó¤²¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯¤Ï3·î7Æü(¶â)¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
2024Ç¯¤Î³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¡§https://www.shougakutanki.jp/general/info/2024/2024031501.pdf
YouTubeÇÛ¿®¡§https://www.youtube.com/watch?v=vmuebTBtzSg
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×
¢¡¼ç»Ý¢¡
¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÊÝ¸±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Áª¹Í´ð½à¢¡
1¡¥¸ø±×À¤Î¤¢¤ëÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«
2¡¥¼Â¸½À
3¡¥»Â¿·À
4¡¥¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¡Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ä¥Ëー¥º¤ÎÁÛÄê¡Ë
¢¡Áª¹ÍÊýË¡¢¡
¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÅêÉ¼¡Ê1¼Ò1É¼¡Ë¤Ë¤è¤ê·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿1ºîÉÊ¤òºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾ÞÉÊ¢¡
¥®¥Õ¥È¥«ー¥É50,000±ß¡ÜµÇ°ÉÊ
¢¡±þÊçÊýË¡¢¡
°Ê²¼¤ÎUR¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.shougakutanki.jp/general/info/2025/2025omoshirominiFP.zip
¢¡±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¢¡
2025Ç¯2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡¼õ¾ÞÈ¯É½¢¡
2025Ç¯3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¤ÎÆüµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é
https://ws.formzu.net/fgen/S10816306/
¢¡Ãí°Õ»ö¹à¢¡
¡¦±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÊÖµÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¸¢¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÀÚ¤Î¸¢Íø¤Ï¡¢±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ
¡¡¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¶¨²ñ¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢µ¢Â°¤¹
¡¡¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±þÊç¼Ô¤ÏÃøºî¼Ô¿Í³Ê¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª°ì¿ÍÊ£¿ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥ÊーÊý¤«¤é¤Î±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£