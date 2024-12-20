¡Èº´²ì¸©¸ø±Ä¶¥µ»3¾ì¤¬´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡É
º´²ì¶¥ÇÏ¡¢¤¿¤±¤ª¶¥ÎØ¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¤«¤é¤Ä¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö3¾ì¡×¡Ë¤Ï¡¢º´²ì¸©Æâ¤Î¸ø±Ä¶¥µ»¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÖÍ·¤Ó¤Î¥³¥È¤«¤éÃÏ°è¤Î¥³¥È¤Þ¤Ç¡ª¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¸ø±Ä¤Ç¤¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ïº´²ì¸©È¯¤Î6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÉUMATENA¡É¤òµ¯ÍÑ¡£³Æ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤ÎÅö¤¿¤ë¥¯¥¤¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢PRÆ°²è¡ÖUMATENA¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¸ø±Ä¤Ç¤¹¡¡¤µ¤¬¤±¤¤¤ÐÊÓ¡×¤òËÜÆü¤è¤ê¤µ¤¬¤±¤¤¤Ð¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Üー¥È¥ìー¥¹¤«¤é¤ÄÊÓ¡×¡Ö¤¿¤±¤ª¶¥ÎØÊÓ¡×¤Ï2025Ç¯½é½Ü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
3¾ì¥³¥é¥ÜÆ°²è¡ÖUMATENA¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¸ø±Ä¤Ç¤¹¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡ÖUMATENA¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¸ø±Ä¤Ç¤¹¡×¤Ï¡¢UMATENA¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÆóÌ¾¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ3¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯Á´3ÊÓ¤ÎPRÆ°²è¤Ç¤¹¡£ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢UMATENAÆÈ¼«¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¡¢¸ø±Ä¶¥µ»¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢3¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏUMATENA¤¬ºî»ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎMV¤ò¸ø³«¡£¸«±þ¤¨½½Ê¬¤ÊÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£UMATENA¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¸ø±Ä¤Ç¤¹¡¡¤µ¤¬¤±¤¤¤ÐÊÓ¡¡URL¡§https://youtu.be/mb7W1iBUyAc
ÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¯¥¤¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3¾ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¯¥¤¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£UMATENA¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥¤¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
¡üÂè°ìÃÆ¡¡¤µ¤¬¤±¤¤¤Ð¡§2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë11:59¤Þ¤Ç
¡üÂèÆóÃÆ¡¡¥Üー¥È¥ìー¥¹¤«¤é¤Ä¡§2025Ç¯1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë11:59¤Þ¤Ç
¡üÂè»°ÃÆ¡¡¤¿¤±¤ª¶¥ÎØ¡§2025Ç¯2·î10Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯3·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:59¤Þ¤Ç
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://saga-koeikyogi-collaboration.net/
UMATENA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
3¾ì¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇUMATENA¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£UMATENA¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¡Û
¡ü¤µ¤¬¤±¤¤¤Ð¡§2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ü¥Üー¥È¥ìー¥¹¤«¤é¤Ä¡§2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
¡ü¤¿¤±¤ª¶¥ÎØ¡§2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢¨³«»Ï»þ¹ï¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈHP¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø±Ä¶¥µ»¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤ÏÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¸ø±Ä¶¥µ»¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¶µ°é¡¦Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã¤ÎÁý¿Ê¡¢°åÎÅ¤ÎÉáµÚ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£