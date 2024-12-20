¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¡Ê´ôÉì¸©¥¹¥ー¾ì¡Ë2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´ÌÌ³êÁö²ÄÇ½¡ª ½é¿´¼Ô¡¦¤ª»ÒÍÍ¡¦°¦¸¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿å Ìî ÆØÇ·¡Ë¤Ï¡¢´ôÉì¸©·´¾å»Ô¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÅ·Á³²¹ÀôÉÕ¥¹¥ー¾ì¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¡Ù¤ò2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´ÌÌ³êÁö²ÄÇ½¤Ç±Ä¶È³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢±üÈþÇ»¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ£°ì¤ÎºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ë¥´¥ó¥É¥é¤ò¤¹¤Ç¤Ë±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¸¹â1,350m¤Î»³Äº¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£12·î21Æü¤è¤ê¡¢»³Äº¤è¤êºÇÄ¹3,500m¤Î³êÁöµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ë9¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤¬Á´¤Æ³êÁö²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ç¥Ó¥åー±þ±çÆüËÜ°ìÀë¸À¡ª
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥º¤Ï¡¢¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ç¥Ó¥åー¤ò¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ë30Ê¬ÌµÎÁ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òËèÆü³«ºÅ¡ª¥¹¥ーÈÄ¡¦¥Üー¥É¤Î¤Ï¤Êý¡¢Êâ¤Êý¡¢´ðÁÃÅª¤Ê³ê¤êÊý»ß¤Þ¤êÊý¤Þ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ê¥Õ¥È¤ò¥Ç¥Ó¥åー¥²¥ì¥ó¥Ç¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥È¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¡¢½é¤á¤Æ¾è¤é¤ì¤ëÊý¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â¼ê¤Ö¤é¤Çµ¤³Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§ 12/21¡ÊÅÚ¡Ë～3/2¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´ü¡§ 9:00 - 12:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥º¡¡¥Ç¥Ó¥åー¥²¥ì¥ó¥Ç
¼õÉÕ»þ´Ö¡§ 8:30 - 11:00¡¡¥»¥ó¥¿ー¥Ï¥¦¥¹1F¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
Äê°÷¡§¡¡¡¡¡¡ Ê¿ÆüÀèÃå30Ì¾¡¢ÅÚÆü½Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/28～1/5¡ËÀèÃå60Ì¾
¢¡¥¥Ã¥º¥²¥ì¥ó¥Ç³ÈÄ¥¤È¥¹¥Îー¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁý²Ã¡ª
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²°º¬ÉÕ¤¤ÎÆ°¤¯ÊâÆ»¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤½¤êÍ·¤Ó¤Ê¤É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÀãÍ·¤Ó¥¨¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¥¹¥Îー¥Á¥åー¥Ó¥ó¥°¤ä¥¹¥Îー¥¹¥é¥¤¥Àー¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤Í·¤Ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¤Ç¥´¥à¥Üー¥È¤ò¤Ò¤¤¤ÆÁö¤ë¥¹¥Îー¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÁÖ²÷¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤Åß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¤ªÆÀ¤Ê¡Ø»Ò¶¡¤ÎÆü¡Ù³«ºÅ¡ª
¡¡12/21¡¢12/22¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï12/28～1/5¡¢1～3·î¤ÎÂè3½µËö¡¢2/11¡¢2/24¡¢3/20～23¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÆü¡×
»Ò¶¡¥ê¥Õ¥È1Æü·ô¡¡ÄÌ¾ï2,200±ß¢Í1,500±ß¡ª
¢¡°¦¸¤¤ÈÀãÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡õ¥´¥ó¥É¥éÍ·Í÷³«»Ï¡ª¡Ê12/23～27¡Ë
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢12/23(·î)～27(¶â)¸ÂÄê¤Ç¥É¥Ã¥°¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥êー¥É¤ò³°¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÀãÍ·¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³êÁö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢É¸¹â1,350m¤Î»³Äº¤«¤éÇò»³Ï¢Ë®¤òË¾¤àÀä·Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÀìÍÑ¥Éー¥à¤Ç°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè2Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Ë¤Ï°¦¸¤¤È½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥¹¥ー¾ì¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¤Ç¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÆÃÊÌ¤ÊÅß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡1/7(²Ð)¡¢1/21(²Ð)¤Ï¡Ø¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¥Çー¡Ù¡ª¤³¤ÎÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò³ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª»¶Êâ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡ª
¢¡¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Æ¥ì¥¤¥ó¥Ñー¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³ー¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥¤¥ó¥Ñー¥¯Å·¹ñ¤Ç¤¹¡£¥Ä¥êー¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¡¢¥¦¥§ー¥Ö¥¨¥ê¥¢¡¢ÊÉ¥¨¥ê¥¢¡¢¤¢¤Æ¤³¤ß¥¨¥ê¥¢¡¢¥³¥Ö¥¨¥ê¥¢¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢BOX¤ä¥Æー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¹©É×¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³Äº¤«¤é¥Ü¥È¥à¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥é¥¤¥ó¤Ç³êÁö¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥È¥ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¼ÐÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Æ¥ì¥¤¥ó¥Ñー¥¯¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¹¥ー¾ì³µÍ×
Ì¾ ¾Î¡§¡¡¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥ºÇòÄ»¥ê¥¾ー¥È¡¡¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Ò¥ë¥º¥·¥í¥È¥ê¥ê¥¾ー¥È¡Ë
³«¾ìÆü¡§ ¡¡1990Ç¯12·î20Æü
½êºßÃÏ¡§ ¡¡´ôÉì¸©·´¾å»ÔÇòÄ»Ä®ÀÐÅ°ÇòÆ½»³136ÈÖ£±-£±
ÁíÌÌÀÑ¡§ ¡¡150ha¡¡¡¡¥²¥ì¥ó¥ÇÌÌÀÑ¡¡50ha
¥ê¥Õ¥È¡§¡¡ 6¿Í¾è¤ê¥´¥ó¥É¥é£±´ð¡¢4¿Í¾è¤ê¥¯¥ï¥Ã¥É2´ð¡¢2¿Í¾è¤ê¥Ú¥¢1´ð¡¢¥àー¥Ó¥ó¥°¥Ù¥ë¥È1´ð
¥³ー¥¹³ä¹ç¡§¡¡½éµé¥³ー¥¹¡¡40%¡¡¡¡Ãæµé¥³ー¥¹¡¡30% ¾åµé¥³ー¥¹¡¡30%
Íè¾ì¼ÔÈæÎ¨¡§¡¡¥¹¥ー¥äー¡¡30%¡¡¡¡¥Üー¥Àー¡¡70%
¥³ー¥¹³µÍ×¡§¡¡¥È¥Ã¥×É¸¹â1,350m ¥Ü¥È¥àÉ¸¹â870m¡¡É¸¹âº¹480m
ºò¥·ー¥º¥óÆþ¾ì¼Ô¡§8.4Ëü¿Í
º£Ç¯ÅÙ±Ä¶È´ü´Ö¡§¡¡2024Ç¯12·î6Æü～2025Ç¯3·î23Æü¤Þ¤Ç
Íè¾ì¼Ô¿ô¡¡¡§¡¡º£¥·ー¥º¥ó10Ëü¿Í¤ò¸«¹þ¤à
¥¹¥ー¾ìURL¡§https://winghills.net
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/winghills1350/