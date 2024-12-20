ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ëArtistspoken¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èshallm¡ß¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿Èþ±«¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¿·PodcastÈÖÁÈ¡Ö¤ªÃã¤·¤è¡£¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È

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Producer¡§Yuji Inoue
Planner/Director¡§Tomohiro Kobayashi
Art Direction¡§Komi Hachimori
Writer¡§Mao Koda
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