²æ¤é¤¬TENDOUJI¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤¬¸Ø¤ë»ê¹â¤Î¥¬ー¥ë¥º¡¦¥¬¥ìー¥¸¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢HINDS(¥Ï¥¤¥ó¥º)¤ÎÍèÆü¥Ä¥¢ー¤Ë¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é·èÄê¡ª

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<VIVA HINDS Japan Tour 2025>
ARTIST: HINDS
SUPPORT:TENDOUJI
#Âçºå¸ø±é 2025Ç¯4·î22Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§Yogibo HOLY MOUNTAIN
³«¾ì18:00/³«±é19:00 ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§\7,500(DÂåÊÌ)
#Åìµþ¸ø±é 2025Ç¯4·î23Æü(¿å)
²ñ¾ì¡§Shibuya CLUB QUATTRO
³«¾ì18:00/³«±é19:00 ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§\7,500(DÂåÊÌ)
³Æ¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¡§
e+¡§ https://eplus.jp/hinds/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/hinds
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/hinds/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SMASH 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
¢¨Hinds Biography
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2016Ç¯1·î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à<Leave Me Alone>¤ò¥ê¥êー¥¹¡£½éÍèÆü¤Î¿·ÂåÅÄFEVER ¤òSOLD OUT¤µ¤»ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥§¥¹¤òÀÊ´¬¤·¡¢³Æ²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂçÀä»¿¤µ¤ì¤¿HINDS¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à<I don¡Çt run>¤ò2018Ç¯4·î¥ê¥êー¥¹¸å¡¢FUJIROCK FESTIVAL 2018<RED MARQUEE>½Ð±é¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë½é¤ÎÃ±ÆÈÍèÆü¸ø±é¤òÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£2020Ç¯6·î5Æü¤Ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à<The Prettiest Curse>¤ò¥ê¥êー¥¹¡£COVID¤Î°Ù¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éUK,EU,US¥Ä¥¢ー¤È2ÅÙÌÜ¤ÎFUJIROCK¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉCHAI¤È¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈSG ¡ÉUNITED GIRLS ROCK ¡ÆN¡Ç ROLL CLUB¡É¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¿¼¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥Ðー¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®»þ¤«¤é¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØVIVA HINDS¡Ù¤ò·Ç¤²¤ÆÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
Official HP: https://hinds.os.fan/
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