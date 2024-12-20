¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿º½Çù¤Î³¹¤ò¡¢¤­¤ß¤ÎÎÏ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡Ø¤­¤ß¤Î¤Þ¤Á ¥µ¥ó¥É¥í¥Ã¥¯¡ÙÅß¥»ー¥ë³«ºÅÃæ¡ª¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ(PS5¡¢Switch)¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÇÂç30¡óOFF¡ª¡ª

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¸¢ÍøÉ½µ¡§My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. (C) 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.