¥½¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¡ª¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡ØÄ³¤è²Ö¤è～ËÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª～¡Ù¤òU-NEXTÆÈÀê¤ÇÇÛ¿®·èÄê¡ª
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÄ³¤è²Ö¤è～ËÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª～¡Ù¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÄ³¤è²Ö¤è～ËÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª～¡Ù¤ÏºÊ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡ー¥¶ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¹âÎæ¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë½÷À¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¤âÌ¼¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡õ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡ー¥¶ー¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥¯¥à¡¦¥¬¥ó¥µ¥ó¤ò¡¢¡Ø¤µ¤Þ¤è¤¦¿Ï¡Ù¡Ø¼º¶È¼êÅö¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥½¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤½¤ó¤Ê¥¬¥ó¥µ¥ó¤¬ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡¢Ì¼¤ÎÈþ½Ñ¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤«¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¥ó¥Õー¥É¤Î¥ªー¥Êー¤ÎÎá¾î¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¥¯¡¦¥ß¥ì¤ò¡ØÇöÉ¹¤Î¹ðÈ¯¡Ù¤ä¡Ø¹ñ²ÈÂåÉ½¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤Î¥æ¥ó¡¦¥À¥è¥ó¤¬¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ß¥ì¤Î½éÎø¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¥È¥ó¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤ò¡Ø¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¦¥³ー¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿ー～¾¯½÷～¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥·¥Õ¡¢¥¬¥ó¥½¥ó¤Î¤Ò¤È¤êÌ¼¤ÇÃæÆóÉÂ¤«¤Ä»×½Õ´ü¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¥¯¥à¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥·¥¦¥ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥µ¥ó¤È¥ß¥ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ÄÀ¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
U-NEXT¤Ç¤ÏËÜºî¤ò2024Ç¯12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÄ³¤è²Ö¤è～ËÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª～¡Ù¡ãÁ´121ÏÃ¡ä
¸¶Âê¡§금이야 옥이야
À½ºî¹ñ¡§´Ú¹ñ
À½ºîÇ¯¡§2023Ç¯
ÇÛ¿®¾ðÊó¡¦²Á³Ê¡§U-NEXT¡¿³Æ220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦3Æü´Ö¡ÊÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2024Ç¯12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë12:00
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
±é½Ð¡§ ¥Á¥§¡¦¥¸¥è¥ó
µÓËÜ¡§¥Á¥§¡¦¥Ø¥è¥ó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥½¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥À¥è¥ó ¤Û¤«
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
10Ç¯Á°¤Ë¼ºí©¤·¤¿ºÊ¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÌ¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ç¥£¤È¸·¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥¬¥ó¥µ¥ó¤ÎÁ°¤Ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¸½¤ì¤ë¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÈþ½Ñ¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¥ß¥ì¡£Èà½÷¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥¬¥ó¥µ¥ó¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥ß¥ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¥ó¥Õー¥É¤Î¥ªー¥Êー¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥ó¥µ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹âÎæ¤Î²Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤½¤Ð¤Ë¤ÏÍÇ½¤ÊÃË¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÅþÄì³ð¤ï¤Ê¤¤Îø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¬¥ó¥µ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved
U-NEXT
U-NEXT¤Ï¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É34ËüËÜ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢110Ëüºý°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä½ñÀÒ¤âÇÛ¿®¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤ËParavi¤È¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÂçÎÌ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡§https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE¡§https://square.unext.jp
¢¨GEM PartnersÄ´¤Ù¡¿2024Ç¯11·î»þÅÀ
¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è/Ë®²è/³¤³°¥É¥é¥Þ/´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ/¹ñÆâ¥É¥é¥Þ/¥¢¥Ë¥á¤òÄ´ºº¡£ÊÌÅÓ¡¢ÍÎÁºîÉÊ¤¢¤ê¡£