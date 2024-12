¥½¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¡ª¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡ØÄ³¤è²Ö¤è～ËÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª～¡Ù¤òU-NEXTÆÈÀê¤ÇÇÛ¿®·èÄê¡ª

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年12月22日(日)より韓国ドラマ『蝶よ花よ~僕の大切な宝物~』を独占配信いたします。

『蝶よ花よ~僕の大切な宝物~』は妻が行方不明になりシングルファーザーとなってしまった男性が、高嶺の花である女性に思いを寄せながらも娘と共に成長していく、ラブコメディ&ヒューマンドラマです。

シングルファーザーとして厳しい生活をしながらも一生懸命に娘を育てるクム・ガンサンを、『さまよう刃』『失業手当ロマンス』でも注目を集めたソ・ジュニョンが演じます。本作はファン待望のドラマ復帰作となりました。

またそんなガンサンが想いを寄せる、娘の美術教室の先生かつファンドンフードのオーナーの令嬢でもあるオク・ミレを『薄氷の告発』や『国家代表ワイフ』のユン・ダヨンがつとめます。

またミレの初恋の人であるトン・ジュヒョクを『スティール・コールド・ウインター~少女~』のキム・シフ、ガンソンのひとり娘で中二病かつ思春期真っ只中のクム・ジャンディを『キム秘書はいったい、なぜ?』のキム・シウンが演じます。

ガンサンとミレを中心に、個性ある登場人物たちが笑いあり涙ありの心温まるストーリーを繰り広げていきます。

U-NEXTでは本作を2024年12月22日(日)より独占配信いたします。ぜひご覧ください。

『蝶よ花よ~僕の大切な宝物~』<全121話>

原題:금이야 옥이야

製作国:韓国

製作年:2023年

配信情報・価格:U-NEXT/各220円(税込)・3日間(独占配信)

配信開始日:2024年12月22日(日)12:00



【スタッフ】

演出: チェ・ジヨン

脚本:チェ・ヘヨン



【キャスト】

ソ・ジュニョン、ユン・ダヨン ほか

【ストーリー】

10年前に失踪した妻を待ちながら娘のジャンディと厳しい生活を送ってきたガンサンの前に一人の女性が現れる。苦しい時にいつもそばで応援してくれたジャンディの美術教室の先生ミレ。彼女に想いを寄せるガンサンだが、実はミレはファンドンフードのオーナーの孫であり、ガンサンにとって高嶺の花だった。さらに、彼女のそばには有能な男ジュヒョクまでいて、到底叶わない恋だと思っていたガンサンだったが…。



Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

