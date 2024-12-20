HIS¡ß¡Ö¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¡× ¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¥¨¥¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè1¹æÅ¹ »°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÅÄÁÇ»Ë¡¡°Ê²¼¡¢HIS¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü¤È¡¹¤È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜÂó»°¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¡×¤È¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë ¡È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¥¨¥¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤ÎÂè1¹æÅ¹¤ò¡¢12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¡×¤Ï¡¢ÁÇºà¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢ÃÏ°èÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Å¹ÊÞ¡¦¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë36Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£HIS¤Ï2022Ç¯¤ËÆÈÀê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¤´ÅöÃÏ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¥¨¥¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè1¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È ·¬Ì¾¹©Ë¼¡×Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÀ¤ò³è¤«¤·¡¢Èº¤ä·¬Ì¾»º¶å²Ú¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢»°½Å¸©»º¥Þ¥¤¥äー¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
| ¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È ·¬Ì¾¹©Ë¼
³«¶ÈÆü¡¡¡¡2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
½»½ê¡¡¡¡ »°½Å¸©·¬Ì¾»Ô·¬±ÉÄ®1-2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥Õ¥¡ー¥ìËÌ´Û2³¬
¥¢¥¯¥»¥¹ ¡¡·¬Ì¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö 8:00～18:00¡ÊÂè2¡¦3ÌÚÍËÄêµÙ¡Ë
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§
@bread.espresso.and.kuwana(https://www.instagram.com/bread.espresso.and.kuwana/)
| ¥ªー¥Êー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡1ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë1¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¼«¼Ò¶¥¹çÅù¤¬È¯À¸¤»¤º¡¢²ÃÌÁ¸å¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÏ°èÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤ÎÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¡¢Æ¯¤¯¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¡¢Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·¬Ì¾»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¥¨¥¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Ï¡¢HIS¤¬²ÃÌÁÅ¹³«Âó¶ÈÌ³¤òÀÁ¤±Éé¤¤¡¢¸½ºßÁ´¹ñ£¹¸©¤Ç¥ªー¥Êー¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î»°½Å¸©¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤Ï²Æì¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢µÜ¾ë¸©¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HIS¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡ÖÃÏ°è¡×¤ò·Ò¤°»ö¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤Î°Ý»ýÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
HIS¡ß¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¥¨¥¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
https://www.his-j.com/corp/expansion/support/bread_espresso/