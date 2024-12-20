Âç¿Íµ¤¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥«ー¥É¥²ー¥àÃÂÀ¸¡ª¡¡¡È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¥Ý¥¹¥¿ー¤âÉ¬¸«¡É
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯SNSÈ¯¤ÎÌ¡²è¤Ç¡¢º£¤äÉý¹¤¤À¤Âå¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤ä¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤«¤é¥ì¥¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Þ¤ÇÂç½¸¹ç¤·¤¿¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡¡¤¢¤ï¤»¥«ー¥É¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¥Ý¥¹¥¿ーÉÕ¤¡ª¡Ù¤ò12·î19Æü¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
26¼ïÎà¤Î¡È¤Þ¤ó¤Þ¤ë¡É¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ª
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥«ー¥É¤¬2Ëç1ÁÈ¤Ç26ÁÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸³¨ÊÁ¤¬2Ëç¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö³¨¤¢¤ï¤»¥²ー¥à¡×¤È¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤é¿äÂ¬¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡¡¥²ー¥à¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«ー¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¾æÉ×¤Êºî¤ê¤Ç¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤Æ·«¤êÊÖ¤·³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«ー¥É¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ä²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê52ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈ¢Á´ÂÎ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£(È¢¤Î¥µ¥¤¥º¡§¤¿¤Æ137mm¡ß¤è¤³135mm¡ß¹â¤µ34mm)
¡¡22¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤âÉ¬¸«¡ª
¡¡Ì¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¸ÄÀÅª¤ÊÆÃÄ§¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢Éô²°¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÎ¢ÌÌ¤ò¹¤²¤ì¤Ð¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢½¸ÃæÎÏ¡¦µ²±ÎÏ¡¦¿äÍýÎÏ¡¦Ãí°ÕÎÏ¡¦´Ñ»¡ÎÏ¤¬¤âÍÜ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ú¤¢¤½¤Ó¤«¤¿
¡Ú¥²ー¥à1¡Ã¤¢¤ï¤»¥²ー¥à¡Û
£±.¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«ー¥É¤òÎ¢ÊÖ¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².¥«ー¥É¤ò¤á¤¯¤ë½çÈÖ¤ò·è¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢2Ëç¤Î¥«ー¥É¤ò¤á¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.Æ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥«ー¥É¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë2Ëç¤Î¥«ー¥É¤ò¤á¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´.°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥«ー¥É¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ï¤½¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¥«ー¥É¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Æ¡¢¸µ¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£µ.¤á¤¯¤ë¥«ー¥É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥²ー¥à¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯¤Î¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥²ー¥à2¡Ã¤ï¤¿¤·¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡¡¥²ー¥à¡Û
£±.¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢22Ëç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«ー¥É¤òÎ¢ÊÖ¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².¥«ー¥É¤ò¤á¤¯¤ë½çÈÖ¤ò·è¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢1Ëç¤Î¥«ー¥É¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
£³.Áª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¥«ー¥É¤ÎÉ½¤Ï¸«¤º¤Ë¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´.¤ß¤ó¤Ê¤Ë1¤Ä¤º¤Ä¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥«ー¥É¤¬¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤«Í½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
£µ.Åú¤¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é²òÅú¤·¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¥«ー¥É¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤é¥«ー¥É¤òÌá¤·¤Æ¤Þ¤¼¡¢¼¡¤Î¿Í¤Ë¸òÂå¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯¤Î¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾¡¤Á¡ª
¡Ú¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡Û
£±.¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
£².Åú¤¨¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÎ¢ÌÌ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¥«ー¥É¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£³.¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¾å¤ËÅú¤¨¤Î¥«ー¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë22¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ä½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¤Á¤¤¤«¤ï¡¡¤¢¤ï¤»¥«ー¥É¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¥Ý¥¹¥¿ーÉÕ¤¡ª
https://amzn.to/3Zr38K6
²Á³Ê¡§1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«ー¥É52Ëç¡Ê2Ëç1ÁÈ¤Î¥«ー¥É¤¬26ÁÈÆþ¤ê¡Ë
Î¾ÌÌ°õºþ¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡Ë¡Ò¤¿¤Æ250mm¡ß¤è¤³375mm¡ÓÉÕ¤
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¢¨È¯ÇäÆü¤Ï½ñÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÖÃÌ¼Ò´©