ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚCES 2025¡Û¤Ë¹âÂ®¥Ê¥Î¥Ð¥Ö¥ë¿å¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¡ØNanoWasala ¥Ê¥Î¥Ð¥µ¥é¡Ù¤¬½ÐÅ¸

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NanoWasala¡§Invisible Bubbles, Visible Change
Booth: #61000 & #61001
Location¡§Eureka Park (Hall G, Level1, Venetian Expo, Tech West)
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https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2024/7847274c922ae7aa.html
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TEL:050Ž°5830Ž°8935 ¡¿FAX:03Ž°3289Ž°0224¡¿EMAIL:pr@2connect.jp