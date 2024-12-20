¡ÖÂè21²ó¡¿2024Ç¯¡ÈÄ¶¡É¥â¥Î¤Å¤¯¤êÉôÉÊÂç¾Þ¡×¡Öµ¡³£¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÉôÉÊ¾Þ¡×¼õ¾Þ

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https://www.sodick.co.jp/pdf/231127094546_PressRelease_Melt%20shear%20viscosity%20measuring%20device%20Nendy-E.pdf