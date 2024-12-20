J PRO TOUR 2025»²Àï¥Áー¥à¤ò·èÄê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ


°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖJBCF¡×¤È¤¤¤¦¡£Íý»öÄ¹¡§°Â¸¶¾»¹°¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥íー¥É¥ìー¥¹¥·¥êー¥ºJ PRO TOUR 2025¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖJPT¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Áー¥à¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£


2025¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ìー¥¹¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ñÆâ¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£




¢ãËÜ·ï¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä


(°ì¼Ò)Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ


»öÌ³¶É¡§ÎÏÀÐ


TEL¡§03-5475-8781 MAIL¡§info@jbcf.or.jp