i-PRO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÈÇ¤Î¡ÖGreat Place To Work(R) Æ¯¤­¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿

i-PRO株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 尾崎祥平、以下i-PRO)は、Great Place To Work(R) Institute Japan(以下「GPTW Japan」)が実施する働きがいのある会社調査において、2025年版「Great Place To Work(R)働きがいのある会社」に認定されたことをお知らせします。

i-PROは、設立以来、一人ひとりの多様性を尊重する組織文化の中で、各自が自主性を活かしてプロフェッショナルとして活躍できる企業を目指し、仕事と生活のバランスがとりやすく、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方ができる制度や環境を整えてきました。

この度、当社は、日本では初めて「Great Place To Work(R)働きがいのある会社」に認定されました。i-PROは、日本に加え、EMEA、Americas、蘇州(中国)の各オフィスにおいても同認定企業に選出されており、当社が社員の多様な意見を重視し、働きやすい環境を整備し続けてきた成果であると受け止めています。今回の認定を契機に、i-PROではさらなる働きがい向上を目指して、柔軟な働き方やウェルビーイングの推進を継続し、社員とともに成長する企業文化を育んでまいります。

日本における「働きがいのある会社」認定企業 i-PRO特設ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1130_3735.html

1. i-PROの働きがいポイントTOP3(日本)

同規模のベスト100ベンチマーク企業と比較し、相対的に強みといえる3つの特長

1) ワークライフバランスが奨励されている

2) 労働環境が安全・衛生的である

3) 休暇が取りやすい

2. i-PROの社員に高く評価された点(日本)

1) 働きやすさが尊重されている

「仕事と生活のバランスをとる」ように奨励されており、「安全で衛生的な労働環境」であること、また「休暇のとりやすさ」が高く評価されました。

2) 事業の社会貢献性の高さ、会社全体で成し遂げている仕事への誇り

「自身が会社に貢献していると思う」、「会社全体で成し遂げている仕事を誇りに思う」、「地域や社会に貢献していると思う」、「会社が提供している商品・サービスが顧客から『優れている』と評価されていると思う」という点が高く評価されました。

3) 組織の一員として公平に扱われている

「地位や立場に関わらず、組織の一員として公平に扱われている」、「人種に関係なく正当に扱われている」という点が高く評価されました。

■「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

■Great Place to Work(R) Institute Japan(https://hatarakigai.info/)について

Great Place to Work(R) Instituteは、約150カ国年間10,000社以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング精度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan (GPTW ジャパン)を運営しています。

【i-PRO株式会社(https://i-pro.com/)について】

i-PRO株式会社は、パナソニックから独立した、セキュリティ、セーフティ、医療用エッジコンピューティングカメラの世界的リーディングカンパニーです。60年超におよび培われた高品質で信頼性の高いハードウェアを用い、画像を意思決定の現場で活用する最先端技術を開発しています。i-PRO製品は、容易にカスタマイズおよび統合ができるよう設計されており、お客様のあらゆる用途に柔軟に対応します。私たちは、AIを倫理的に責任をもって活用し、堅固なサイバーセキュリティを備え、持続可能なテクノロジーを提供します。i-PROは、2023年より国連グローバル・コンパクトの参加企業です。