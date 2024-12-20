ÏÂÉ÷¤ÊÇ­¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÃå¤¿¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö·Þ½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢¤Ç1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä

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(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) Disney Based on the ¡ÈWinnie the Pooh¡É works by A.A. Milne and E.H. Shepard
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