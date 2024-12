ÏÂÉ÷¤ÊÇ­¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÃå¤¿¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö·Þ½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢¤Ç1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区)は、和風な猫のコスチュームを着たディズニーキャラクターをデザインした「迎春コレクション」を、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで1月1日(水)より順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。

特集ページ :http://disneystore.jp/geishun-collection/

■ 和風な猫のコスチュームを着たディズニーキャラクターの「迎春コレクション」(C) Disney

[画像掲載商品]

ぬいぐるみ<ベイマックス><ミッキーマウス><ミニーマウス><ドナルドダック><スティッチ> 各3,800円/

ぬいぐるみ<チップ><デール> 各3,400円

ディズニーストアから、新年にぴったりな新コレクションが登場します。ミッキーマウスやミニーマウスをはじめ、ドナルドダック、チップとデール、スティッチ、ベイマックスが、それぞれ異なる模様の猫のコスチュームを身にまとい、挨拶するように片手をあげる姿が愛らしいデザインです。ミッキーは鯛、ミニーは梅の花が付いた扇子、チップとデールは金色のピーナッツ、スティッチは金色のパイナップルなど、縁起物やキャラクターにちなんだモチーフのアイテムを持っているのもポイントです。もちもちとした触り心地のぬいぐるみをはじめ、飾りやすい小ぶりサイズのフィギュアや、全7種のシークレットストラップなど、コレクションしたくなるようなアイテムが揃っています。

■ 2025年の新春くじ シークレットストラップが登場

2025年の新春くじとして、ミッキー&フレンズがお正月を楽しむキュートなアートをデザインしたストラップが登場します。シークレットデザイン1種を含む全7種で、ぽち袋に入っているので、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみ。同封されているシールもぜひチェックしてみてください。

(C) Disney

[画像掲載商品]

シークレットストラップ 各500円

■ ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店に巨大な白河だるまとカプセルトイマシーンが登場

ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店に、巨大な白河だるまと、カプセルトイマシーンが登場します。カプセルトイマシーンの白河だるまは、ミッキーをモチーフにしたカラフルなデザインで、新年の飾りやコレクションにぴったりです。

<内容>

全6種、1回 1,100円

<発売店舗・発売日>

ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店:12月26日(木)~なくなり次第終了

(C) Disney

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承ください。

※ 都合により中止または変更される場合がございます。

2025年のラッキーバッグを発売

開ける瞬間のわくわく感が楽しいラッキーバッグが登場します。干支デザインのぬいぐるみ【ミッキー、ミニー2種のうちいずれか1点】、ステンレスボトル【ミッキー、ミニー2種のうちいずれか1点】をはじめ、価格約3倍相当の商品が入ったお得なアイテムです。

<価格>

3,500円

<発売店舗・発売日>

ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗:12月27日(金)~順次

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) Disney Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard

※ 画像はイメージです。

※ 店舗によって発売日が異なる場合がございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。

※ ディズニー公式オンラインストアでの予約は終了しました。

※ 画像をご使用の場合は、コピーライトを必ずご記載ください。各画像のコピーライトは、上記記載内容をご確認ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。