À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç¡È¾¼ÏÂ¡É¤ÎÄ®¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¡Ø·ËÊ¸»Þ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¼óÄ¹¤µ¤ó¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù
·ËÊ¸»Þ¤¬Á´¹ñ¤Î¼óÄ¹¤ÈÂÐÃÌ¤·¤Æ¤½¤Î³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ø·ËÊ¸»Þ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¼óÄ¹¤µ¤ó¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Î¡Ö#71¡×¤¬¡¢12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËBS¤è¤·¤â¤È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¡¢¤Á¤ã¤é¤ó¤Ý¤é¤óÉÚ¹¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ØÁ°ºÆ³«È¯¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤Ë¶½Ê³¡ª
º£²óË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ25Ç¯¤Ë³«±à¤·¤¿À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡£2021Ç¯¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤È¡Ö²¹¤«¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍ·±àÃÏ¤Ç¤¹¡£
±àÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»°ÎØ¼«Æ°¼Ö¤äÂÌ²Û»Ò²°¡¢ÀÖÅÅÏÃ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¥ì¥È¥í¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ê¸»Þ¤ÈÉÚ¹¥¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏµÞ¾å¾º¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹¤Î¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤½êÂô»Ô¼«Ëý¡ª
ÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢½êÂô»ÔÌò½ê¤Ç¾®ÌîÄÍ¾¡½Ó»ÔÄ¹¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢»ÔÄ¹¼«Ëý¤Î½êÂô»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹¤Ï¤Þ¤º¡¢Ê¸»Þ¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤ò¾Ò²ð¡£¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥´¥¸¥é¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê¸»Þ¤â2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤ÏKADOKAWA¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãーÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÈô¹Ô¾ì¤¬¤Ç¤¤¿³¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢½êÂô»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥È¥³¤í¤ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ê¸»Þ¤¬¾Ð´é¤Ç¡Ö¥È¥³¤í¤ó¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø·ËÊ¸»Þ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¼óÄ¹¤µ¤ó¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü16:15¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£BS¤è¤·¤â¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ËÊ¸»Þ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¼óÄ¹¤µ¤ó¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¡12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:15～16:30¡¡ÊüÁ÷¡¡¡¡
½Ð ±é ¼Ô ¡§ ·ËÊ¸»Þ¡¡¡¡¡¿¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¤Á¤ã¤é¤ó¤Ý¤é¤óÉÚ¹¥
¥²¥¹¥È¡¡¡¡¡¡: ¡¡¾®ÌîÄÍ¾¡½Ó»ÔÄ¹
»ëÄ°ÊüÁ÷¡§¡¡¡Ú£Ô£Ö¡Û BS265ch¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ú¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¡Ûhttps://video.bsy.co.jp/ ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈHP¡¡¡§¡¡https://bsy.co.jp/programs/by0000018917