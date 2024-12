¡Úgenten¡Û12·î26Æü¡ÖºÇ¶¯³«±¿Æü¡×¤Ë¶â±¿¤äºâ±¿¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¡È¥ê¥¹¡É¤¬¥é¥Ã¥­ー¥â¥Áー¥Õ¤ÎÊ¡ºâÉÛ¤òÈ¯Çä¡ª

株式会社クイーポ

2024年12月26日(木)は、「天赦日」「一粒万倍日」「天恩日」の吉日が重なる、今年最後の“最強開運日”です。

この日にお財布を新調したり、使い始めることは非常に縁起が良いとされています。

gentenから、“リス”をラッキーモチーフにした福財布「ユーフォリア」が発売されます。

「新しい一年が実り多き年になりますように」。

そんな想いを込めて、gentenが手がける福財布をご紹介いたします。

やさしいカラーをまとった財布にラッキーモチーフを忍ばせて

“リス”は、繁殖力旺盛で木の実を蓄える習性から、蓄財・豊かさ・成功などの象徴とされています。

2025年の福財布は、そんな“リス”をモチーフに選びました。

毎日使うものだからこそ、手にするたび心が上を向くようなものを。

ふさふさした尻尾が愛らしく、森林を駆けまわっている姿が浮かぶよう。どんぐりや木の実を集めて遊んでいる姿を刻印しました。幸運が逃げてしまわないよう、すべてのリスは内側を向いています。

L字ファスナー長財布と

ミニバッグと好相性のミニ財布

左からL字ファスナー長財布(ペールグリーン)26,400円(税込)、L字ファスナー2つ折り財布(ペールグリーン)24,200円(税込)

より小さく、使いやすく。

ミニマムな二つ折り財布2型

左からボックス二つ折り財布(エクリュ)20,900円(税込)、ミニ財布(エクリュ)18,700円(税込)

カラーは、気持ちが穏やかになるようなエクリュとペールグリーンの2色。中面に異なる色を配したバイカラーに差し色を使った凝ったカラーリングです。

幸運の要素がもりだくさんの福財布を迎えて

2025年という新たな年を始めてみませんか。

みなさまの一年が、幸運に満ちた素晴らしい年になりますように。

BRAND CONCEPT

“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発信するブランドとして、 1999年に3つの基本理念を掲げて “genten”は始まりました。



【genten3つの基本理念】

・環境に配慮します。|We care about the environment.

・限りある資源を大切にします。|We care about natural resources.

・長く愛着の持てるものづくりを目指します。|We care about things of lasting value



