¥ª¥ó¡¦¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ーºâÃÄ¡¢52¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËSTEAM¶µ°é½õÀ®¶â¤È¤·¤Æ200Ëü¥É¥ë¤ò¼øÍ¿

オンセミ(onsemi、本社: 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq:ON(https://investor.onsemi.com/))は、同社が運営するオン・セミコンダクター財団が授与した2024年度STEAM教育助成金の受賞者を発表しました。今年は、当財団が世界中の52件の革新的なプロジェクトを支援するために200万ドルを授与したもので、これまで以上に多くのプロジェクトに多額の投資を行うという重要な節目を迎えました。これらの助成金は、科学、技術、工学、芸術、数学(STEAM)教育を促進し、次世代イノベータの育成に力を入れるという当社の継続的な取り組みを反映しています。オン・セミコンダクター財団および当社の助成金プログラムの詳細については、当社WebサイトGiving Now Program(https://www.onsemi.jp/company/environmental-social-and-governance/giving-now-program)ページをご覧ください。

イノベーションとインパクトを評価

2024年の助成対象団体は、地域社会におけるSTEAM教育の推進に尽力する多様な組織を代表しています。各プロジェクトは、実践的なロボットプログラムから放課後のチップアカデミー、技術起業家コンテストまで、学習者に刺激を与え、将来に必要なスキルが身につくように設計されています。

グローバルな展開と地域への影響

今年の助成金は、アジア、ヨーロッパ、北米のさまざまな地域に住む 600 万人を超える学習者にコレクティブインパクトを与えることになります。各プロジェクトはコミュニティ固有のニーズに合わせて調整されており、多様な背景を持つ学生が質の高いSTEAM教育を受講できるようになっています。

未来を推進

オン・セミコンダクター財団のSTEAM教育への投資は、単なる資金援助にとどまりません。明るい未来を築くためのコミットメントなのです。これらのプロジェクトに資金を提供することで、世界中の学生の好奇心、創造性、批判的思考を喚起することを目指しています。STEAMキャリアへの投資は、特に世界的に人材不足が顕著な半導体などの分野では重要です。マッキンゼー(https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/how-semiconductor-companies-can-fill-the-expanding-talent-gap)によれば、半導体業界だけでも、米国とヨーロッパで10万人以上、アジア太平洋地域で20万人以上のエンジニア不足に直面しています。

2024年度の主な助成先

- Technovation(https://www.technovation.org/) - 世界最大の女子向け技術起業家コンテストを運営する Technovation は、若い女性が現実世界の問題に取り組む技術ソリューションを創成できるように支援します。このプログラムでは、コーディングとAIを教えるだけでなく、STEM分野における起業家スキルと帰属意識も育みます。- Project Lead The Way, Inc. (PLTW)(https://www.pltw.org/) - すでに中学校向けプログラムのサポートを受けていますが、オンセミからの今回の資金提供により、米国アリゾナ州スコッツデールやその他の優先コミュニティの小学生と高校生向け STEM 教育へのアクセスが拡大します。この取り組みは、幼児から高校生までSTEMへの関心を高め、さまざまなSTEM関連のキャリアを探求するためのツールとリソースを提供することを目的としています。- Idaho State University(https://www.isu.edu/) - オンセミチップアカデミーは、半導体技術およびエンジニアリング教育に関して、広範囲で没入型の体験を提供するように設計された放課後プログラムです。この取り組みは、イノベーションを推進し、多様性を促成して、半導体業界の成長と持続可能性を支える熟練した労働力を育成することを目的としています。- Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.(https://www.atlantide.net/) - 海水のサンプル採取や生物多様性観察などの実践的な活動を通じて、沿岸海洋生態系および気候変動の影響についての意識を高めます。このプログラムは、イタリアのラヴェンナとフォルリ・チェゼーナの小学校および中学校の生徒を対象としています。- Save the Children Korea(https://www.sc.or.kr/) - コーディングを通じて中学生に環境問題を教育する「気候危機コーディングスクール」を開設。このプログラムは、学生に気候危機の深刻さを伝え、それに対処するための技術的なアプローチを教えることを目的としています。- Generation(https://www.generation.org/) - プロジェクトSTEELは、人材をSTEAM関連の職務に配置し、トレーニングを実施することで、Generationとオンセミのサービスが行き届いていないコミュニティを支援する取り組みを強化することを目的としています。このパートナーシップにより、インドで275人の学習者がトレーニングを受け、フルスタック開発などのSTEAMキャリアに配置されることになります。- DiscoverE(https://discovere.org/) - この世界的な非営利団体は、実践的なエンジニアリング活動と教育者トレーニングを通じて、すべての学生にSTEM体験を提供することに専念しています。彼らはエンジニアウィークやFuture Cityコンペティションなどの取り組みで学界、企業、非営利団体と提携し、エンジニアの業績を称え、PK-12の生徒、特に恵まれない層の生徒の参加を促しています。- Universiti Teknikal Malaysia Melaka(https://www.utem.edu.my/en/) - このプログラムは、プログラミング、ロボット工学、AI に重点を置いた、専門家が主導する包括的なモジュールを通じて、STEM教育を変革します。特にオンセミがサービスを提供するコミュニティ内の学生の創造性、批判的思考、問題解決能力を育成することを目的としています。- Technicka Universita Ostrava(https://www.vsb.cz/en/) - この取り組みでは、応用電子工学のコースを刷新し、学生にエネルギー、自動車、スマートテクノロジーの実践的な経験を提供します。総合的学習と実践的応用を通じて、学生がSTEMに関心を持つよう促し、将来のキャリアに向けて準備することを目的としています。- Arizona Technology Council Foundation(https://scitechinstitute.org/) - 最高科学責任者(CSO)プログラムは、若者をSTEMのリーダーやアンバサダーとして育成し、リーダーに必要なスキルを教え、コミュニティプロジェクトに参加させます。このプログラムは、学生のSTEMに対する認識と関係性を育成して、STEM分野での将来の機会に対する準備を整えます。

助成先の詳細

2024年度の助成先とその素晴らしいプロジェクトについて、ぜひ詳細をご覧ください。また、2024年度の助成先全件一覧はこちらのページ(https://www.onsemi.jp/site/pdf/onsemi_Grantees%202024.pdf)をご覧ください。

