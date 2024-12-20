¥ª¥ó¡¦¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ーºâÃÄ¡¢52¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËSTEAM¶µ°é½õÀ®¶â¤È¤·¤Æ200Ëü¥É¥ë¤ò¼øÍ¿

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- Project Lead The Way, Inc. (PLTW)(https://www.pltw.org/) - ¤¹¤Ç¤ËÃæ³Ø¹»¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥»¥ß¤«¤é¤Îº£²ó¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ¥Àè¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾®³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¸þ¤± STEM ¶µ°é¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÍÄ»ù¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤ÇSTEM¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊSTEM´ØÏ¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃµµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Idaho State University(https://www.isu.edu/) - ¥ª¥ó¥»¥ß¥Á¥Ã¥×¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¶µ°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇË×Æþ·¿¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Êü²Ý¸å¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂ¥À®¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò»Ù¤¨¤ë½ÏÎý¤·¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.(https://www.atlantide.net/) - ³¤¿å¤Î¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ´Ñ»¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±è´ß³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ª¤è¤Óµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥ô¥§¥ó¥Ê¤È¥Õ¥©¥ë¥ê¡¦¥Á¥§¥¼ー¥Ê¤Î¾®³Ø¹»¤ª¤è¤ÓÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Save the Children Korea(https://www.sc.or.kr/) - ¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ³ØÀ¸¤Ë´Ä¶ÌäÂê¤ò¶µ°é¤¹¤ë¡Öµ¤¸õ´íµ¡¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«Àß¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ëµ¤¸õ´íµ¡¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Generation(https://www.generation.org/) - ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈSTEEL¤Ï¡¢¿Íºà¤òSTEAM´ØÏ¢¤Î¿¦Ì³¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Generation¤È¥ª¥ó¥»¥ß¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç275¿Í¤Î³Ø½¬¼Ô¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯³«È¯¤Ê¤É¤ÎSTEAM¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- DiscoverE(https://discovere.org/) - ¤³¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³èÆ°¤È¶µ°é¼Ô¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤ËSTEMÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¦¥£ー¥¯¤äFuture City¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç³Ø³¦¡¢´ë¶È¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶ÈÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢PK-12¤ÎÀ¸ÅÌ¡¢ÆÃ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÁØ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î»²²Ã¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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- Technicka Universita Ostrava(https://www.vsb.cz/en/) - ¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢±þÍÑÅÅ»Ò¹©³Ø¤Î¥³ー¥¹¤òºþ¿·¤·¡¢³ØÀ¸¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¹¥Þー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Áí¹çÅª³Ø½¬¤È¼ÂÁ©Åª±þÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬STEM¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦Â¥¤·¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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