¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂÔË¾¤Î3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥­¥ß¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ï3¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¡ª

株式会社フォーチュンエンターテイメント

東海エリア発のエンターテインメントグループ「BOYS AND MEN」の弟分であり、11人組ボーイズグループ、“カラダイ”ことカラフルダイヤモンドが、待望の3rdシングル『キミジェニック』をリリースしました。今回のシングルは、これまでにないスペシャル企画として、3ヶ月連続で異なる内容のCDをリリース。ファン必見の内容で、毎月楽しめる特別なシングルとなっています。

デビューシングル『あまキュン』で15万枚、2ndシングル『まるごとJELLY NE∀NS』では10万枚超えと、ゴールドディスク認定の実績を誇るカラフルダイヤモンドの新たな挑戦です。

表題の『キミジェニック』は、究極の「優恋(やさこい)」ソング

「キミが一番映えるのは、ボクと一緒のとき」

優しさと愛が詰まった彼氏目線の究極のラブソング。カラフルダイヤモンド史上、最もかわいらしい振り付けにも注目してください!

3rdシングル『キミジェニック』発売スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88517/table/86_1_ccdc3d7770ef5c62542da54269667216.jpg ]

それぞれのリリースには特別なコンテンツが満載! カラフルダイヤモンドの新たな魅力が詰まった3rdシングル『キミジェニック』、ぜひお楽しみに!

第1弾と第2弾では、異なるカップリング曲を収録

第1弾

【TBSドキュメンタリー映画祭2024】にて観客賞を受賞したドキュメンタリー映画「カラフルダイヤモンド~君と僕のドリーム~」を舞台化した「カラフルダイヤモンド~君と僕のドリーム2~」のテーマソングとなった「Into the Light, to the Light」を収録

第2弾

「ぷりーず☆カプチーノ」 カラダイ初の女性目線で進む歌詞に、感情移入すること必至。カプチーノの甘い匂いが漂ってきそうなワクワク感と、ライブで盛り上がる軽快なトラックにカラダイの甘い声がマッチ。

第3弾

これまで見たことのないメンバーの素顔が垣間見られるミュージックビデオのメイキング映像が付属

第1弾 CD

発売日:2024 年 12月 21 日(土)

価格:\1,000(税込)

品番:BYCC-0024

収録内容

1.キミジェニック

2.Into the Light, to the Light

3.Into the Light, to the Light Inst.

第2弾 CD

発売日:2025年1月18日(土)

価格:\1,000(税込)

品番:BYCC-0025

収録内容

1.キミジェニック

2.ぷりーず☆カプチーノ

3.ぷりーず☆カプチーノ Inst.

第3弾 CD + DVD

発売日:2025年2月12日(水)

価格:\1,000(税込)

品番:BYCC-0026 / BYCC-0027

CD収録内容

1.キミジェニック

2.キミジェニック Inst.

DVD収録内容

キミジェニック

ミュージックビデオメイキング映像

ONLINE SHOP購入者限定特典もお見逃しなく

F.ENT ONLINE SHOPでは購入者限定の特典もご用意。詳細は公式サイトをチェック!

公式情報はこちら:カラフルダイヤモンド オフィシャルウェブサイト

https://bak.boysandmen.jp/