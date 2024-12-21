¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÀìÌç¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¡ØBook Review ver.¦Â¡Ù2025Ç¯2·îº¢¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡ª»öÁ°¥ì¥Ó¥å¥¢ーÊç½¸³«»Ï¡ª
¼¡À¤Âå·¿½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBookBase¡ÊËÜµòÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶áÆ£²íÅÍ¡Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÀìÌç¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¡ØBook Review ver.¦Â¡Ù¤ò2025Ç¯2·îº¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»öÁ°¥ì¥Ó¥å¥ïーÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊç½¸¥Úー¥¸¡Û
https://lp.bookbase.jp/bosyu/reviwer
BookReview¤È¤Ï¡©
¼¡À¤Âå½ÐÈÇ¼ÒBookBase¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢SNS¤Î¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥Ó¥åー¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤«¤ÄÆÉ¤à¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ê¾®Àâ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÉ¤ó¤À¿Í¤Î¥ì¥Ó¥åー¤¬Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¡Ø×ÖÅÙ¤Î¤Ê¤¤¥¬¥Á¥ì¥Ó¥åー¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ó¥åー¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤È¡¢×ÖÅÙ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¥Ó¥å¥ïー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ñ¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Book Review¤ÎÆÃÄ§
Book Review¤Ç¤Ï¡Ø¥¬¥Á¥ì¥Ó¥åー¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥Ó¥å¥ïー¤Ï±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¸ø¼°¥ì¥Ó¥å¥ïー¤Î¤ß¡£
¡¦¥ì¥Ó¥åー¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·¡Ê1ËÜ3000±ß¡Ë¤ò±¿±Ä¤«¤é¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¥ì¥Ó¥åー¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸¡±Ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥ì¥Ó¥åー¤ò¸«¤ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦µ¡Ç½¤â³«È¯Í½Äê¡ª
¡¦¥ì¥Ó¥åーÂÐ¾Ý¤ÎºîÉÊ¤Ï±¿±ÄÂ¦¤Ç¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¡Ê¥ìー¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ëÇû¤ê¤Ê¤É¤Ê¤·¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤äÇ§Äê¥ì¥Ó¥å¥ïー¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ì¥Ó¥å¥ïー¤ÏBookReviewÆÈ¼«¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥Íー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢È¾Æ¿Ì¾À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£
Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥å¥ïー¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥Ó¥å¥ïー¤Î»öÁ°Êç½¸¤ò12·î25Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ó¥åー¤ÎËÜ¿ô¤Ï·î´Ö100ËÜ¤ò¥Ùー¥¹¤ËÄ´À°¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
https://x.com/BookBase1/status/1867161020399341971
ÆÉ¼Ô¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¤¹¤Ç¤ËSNS¤Î¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¶²½Ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤Î¥ëー¥ë¤Ê¤É¤Ï±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¼ý±×²½¤Ï¸½¾õ¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÉ¼ÔÍÍ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¥ì¥Ó¥åー¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¡¢ÆÉ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³§ÍÍ¤ÎÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤Ï2025Ç¯2·î¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³«È¯¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÁ÷¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÊÀ¼Ò¸ø¼°X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£