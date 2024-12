¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É´ÆÆÄ±Ç²è¡ØÇæ¿³°÷£²ÈÖ¡ÙU-NEXTÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡ª¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¼ç±é¡¢ÆüËÜ¿Í¥­¥ã¥¹¥È´Þ¤à12¿Í¤ÎÇæ¿³°÷¤Ë¤è¤ëË¡Äî¥ß¥¹¥Æ¥êー

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、クリント・イーストウッド監督の映画『陪審員2番』(原題:JUROR #2)を、本日2024年12月20日(金)より独占配信開始いたしました。





俳優として数多くの西部劇やアクション映画に出演するほか、監督としても『許されざる者』(1992)『ミリオンダラー・ベイビー』(2004)でアカデミー作品賞とアカデミー監督賞を2度受賞するほか、『硫黄島からの手紙』(2006)『運び屋』(2018)『クライ・マッチョ』(2021)などのヒット作を数多く世に送り出してきたクリント・イーストウッド。今年94歳を迎えたイーストウッド監督が手掛ける最新作は、恋人殺害の容疑で被告となった殺人犯の裁判をめぐり、陪審員となった主人公の男性が、思わぬかたちで事件と関わっていき、被告を有罪にするか、釈放するか、深刻なジレンマに悩むことになる法廷ミステリーです。映画は10月下旬にアメリカのAFI映画祭でのプレミア以降、アメリカやヨーロッパの一部地域では今年11月に劇場公開し、公開初週ながら6ヶ国で興行収入500万ドルを記録、ナショナル・ボード・オブ・レビュー(米国映画批評会議)が毎年発表する「今年の映画トップ10」にも選ばれ、ますます注目が高まっています。

本作の主人公ジャスティン・ケンプ役を演じるのはニコラス・ホルト。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』で武装戦闘集団「ウォーボーイズ」のニュークスを演じ、来年公開のDCユニバース第1作『スーパーマン』ではスーパーマンの宿敵、レックス・ルーサーを演じることでも話題の俳優です。ほかにも、『ヘレディタリー 継承』のトニ・コレット、『セッション』のJ・K・シモンズ、ドラマ『24 -TWENTY FOUR-』シリーズのキーファー・サザーランドなど、ハリウッドを代表する映画・ドラマ俳優が出演しています。また、主人公を含む12人の陪審員のなかにはリアリティ番組『テラスハウス』にも出演した日本人俳優・福山智可子が出演しています。検事、弁護人、裁判官、それぞれの陪審員がもつ人間性と思惑を、繊細に描いた力作となっています。

イーストウッド監督のファンをはじめ、多くの映画ファンが日本国内での劇場公開を求めるなか、今年9月にサービス開始したMaxブランドより満を持して配信開始。映画『陪審員2番』は本日12月20日(金)よりU-NEXTにて独占配信中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NzvS9-6Ed74 ]





『陪審員2番』(原題:JUROR #2)

【配信開始日時】2024年12月20日(金)配信開始

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0160686

【あらすじ】

ジャスティン・ケンプは、雨の夜に車を運転中に何かをひいてしまうが、車から出て確認しても周囲には何もなかった。その後、ジャスティンは殺人罪に問われた男の裁判で陪審員をすることになるが、やがて彼は「事件当事者」としての強迫観念に苦みだす。

【スタッフ】

■監督:クリント・イーストウッド

■脚本:ジョナサン・エイブラムズ

■製作:クリント・イーストウッド、ティム・ムーア、ジェシカ・マイアー、アダム・グッドマン、マット・スキーナ

■製作総指揮:デヴィッド・バーンスタイン、エレン・ゴールドスミス=ヴァイン、ジェレミー・ベル

【キャスト】

■ニコラス・ホルト(『ザ・メニュー』『Superman(原題)』ほか)

■トニ・コレット(『シックス・センス』『ヘレディタリー 継承』ほか)

■J・K・シモンズ(『セッション』ほか)

■クリス・メッシーナ(『AIR/エア』『Based on a True Story(原題)』ほか)

■ガブリエル・バッソ(『ナイト・エージェント』ほか)

■ゾーイ・ドゥイッチ(『ザ・ポリティシャン』『ゾンビランド:ダブルタップ』ほか)

■セドリック・ヤーブロー(『Unfrosted(原題)』ほか)

■レスリー・ビブ(『Palm Royale(原題)』『TAG タグ』ほか)

■キーファー・サザーランド(『サバイバー: 宿命の大統領』『24 -TWENTY FOUR-』ほか)

■エイミー・アキノ(『BOSCH/ボッシュ』ほか)

■エイドリエン・C・ムーア(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』ほか)

