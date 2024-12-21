¡ÚÆ°²è¸ø³«¡ÛËÜµ¤¤ÇÊÑ¤¨¤ëÃÏ°è°åÎÅ¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¶ñÂÎºö
ºßÂð°åÎÅ¤ÎDX»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒeWeLL¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5038¡¡ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¡°Ê²¼eWeLL¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ò¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÇÊÑ³×¤¹¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤DX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬2024Ç¯12·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚPIVOTÆ°²è¡Û
eWeLL¡¡¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¤Ø¤ÎºÇÅ¬²ò¡¡～¾¯»Ò¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎµßÀ¤¼ç～¡×¡¡
Æ°²èURL¡§https://youtu.be/-fYb5kBiCkQ(https://youtu.be/-fYb5kBiCkQ)
MC¡¡¡¡¡§PIVOT³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Êー¡¡ÌîÅè ¼Ó¸Ê»Ò »á
ÅÐÃÅ¼Ô ¡§³ô¼°²ñ¼ÒeWeLL¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÌî ¹ä¿Í
▶▶ ÃÏ°è°åÎÅ¤òµß¤¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¤Ï
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤òµß¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ÈÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëDX¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¹âÎð¼Ô¿Í¸ýÈæÎ¨¤¬30.07¡ó¤È¡¢¥â¥Ê¥³¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¹âÎð¼ÔÂç¹ñ¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ëº£¸å¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¾¯»Ò¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ãÊÉ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡Û¡Ä°åÎÅ¤ä²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤½¤ÎÍ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Í½ËÉ¡¦½»¤Þ¤¤¡¦À¸³è»Ù±ç¤¬Êñ³çÅª¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡£
▶▶ ¤´ÑéÌÜ¤¢¤ì¡¢Æ°²è¤¬ÌÀ¤«¤¹¼¡À¤ÂåÃÏ°è°åÎÅ¤Î¥«¥®
PIVOT¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Î²ÝÂê²ò·èºö¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎMC¡§ÌîÅè¼Ó¸Ê»Ò»á¤ÎÀÚ¤ê¸ý±Ô¤¤¼ÁÌä¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¸ú²Ì
¡¡¡¡Á´¹ñÅª¤Ê°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î°åÎÅ¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¿·¤¿¤Ê¼êË¡
¡¦°åÎÅ¼ÔÏ¢·È¤Î¸úÎ¨²½
¡¡¡¡ÉÂ±¡¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¾ðÊó¶¦Í
¡¦´µ¼ÔÃæ¿´¤Î¥±¥¢
¡¡¡¡Âà±¡´µ¼Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦ÃÏ°è¤Î°åÎÅ¥ê¥½ー¥¹ºÇÅ¬²½
¡¡¡¡°åÎÅ»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¼Á¤È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀïÎ¬
▶▶ Æ°²è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥³¥³¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¦¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö
¡¡¡¡ÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¶ñÂÎºö¤ò¾Ò²ð
¡¦Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ
¡¡¡¡ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î½¾»ö¼Ô¡¢Âà±¡´µ¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤«¤éÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤È²ò·èºö¤Ë¤è¤ëÍøÅÀ¤òÊ¬ÀÏ
¡¦Ì¤Íè»Ö¸þ¤ÎÄó°Æ
¡¡¡¡¸½¾õ¤Î²ÝÂê²ò·è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÃÏ°è°åÎÅ¤Î¤¢¤êÊý¤âÄó¼¨
▶▶ ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¾ãÊÉ VS ºßÂð°åÎÅ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー
Æ°²è¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤ÎÂà±¡»Ù±ç¥Äー¥ë¡Ö¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¡×¤¬ÃÏ°è°åÎÅ¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢4,800Ëü·ï°Ê¾å¤ÎËýÀ´ü°åÎÅ¥Çー¥¿¤òÍ¤¹¤ëºßÂð°åÎÅ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥ÞーeWeLL¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅ¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000026391.html
¡Ö¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¡×¤ÏÉÂ±¡¡ÊÂà±¡´µ¼Ô¡Ë¤ÈË¬Ìä´Ç¸î¤ò·Ò¤°Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ëÏ¢·È´ðÈ×¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Çー¥¿¶îÆ°·¿ÃÏ°èÏ¢·È¥Äー¥ë¤Ç¡¢º£¸å¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎºßÂð°åÎÅ¡¦ºßÂð²ð¸î¤ÎÌ¤Íè¤ò·àÅª¤ËÊÑ³×¤¹¤ëÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶▶ eWeLL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºßÂð°åÎÅ¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¡£¼ç¤Ê»ö¶È¤Ï¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¸þ¤±ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡ÖiBow¡×¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅ¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·ÉÂ±¡¤ÎÂà±¡»Ù±ç¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡Ö¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¡×Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ö¶È¤Ç¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç5Ëü2Àé¿Í°Ê¾å¤Î´Ç¸î»ÕÅù(¢¨2)¤ÎÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¡¢±ä¤Ù65Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎºßÂð´µ¼Ô(¢¨3)¤ÎÎÅÍÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒeWeLL
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5038¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÌî ¹ä¿Í¡Ê¥Ê¥«¥Î ¥Î¥ê¥È¡Ë
ËÜ¼Ò ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®4-1-3 Âçºå¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë13F
ÀßÎ© ¡§2012Ç¯6·î11Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºßÂð°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç»ö¶È¡ÊË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¸þ¤±SaaS·¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÊÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖiBow¡×¡ËÅù¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¡¢¿ÇÎÅÊó½·ÀÁµá¶ÈÌ³¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡ÖiBow »öÌ³´ÉÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¡Ë
URL¡¡¡¡¡§eWeLL¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://ewell.co.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡eWeLL¡¡IR¾ðÊó¡¡¡¡https://ewell.co.jp/ir(https://ewell.co.jp/ir)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iBow¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://ewellibow.jp(https://ewellibow.jp)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¸ø¼°¡¡ https://carelogood.jp(https://carelogood.jp)
¼õ¾ÞÎò¡¡¡§¡Ø·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡Ù ºÇÍ¥½¨¾Þ¡ÊÂè16²ó¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·»ö¶ÈÁÏ½ÐÂç¾Þ 2021¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØÃæ¾®µ¡¹½Íý»öÄ¹¾Þ¡Ù¡ÊÂè21²óJapan Venture Awards 2022¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØEY¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2023¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØKANSAI DX AWARD 2024 ¶áµ¦Áí¹çÄÌ¿®¶ÉÄ¹¾Þ(ÁíÌ³¾Ê)¡Ù
¢¨1¡¡À¤³¦¶ä¹Ô¡ÊWorld Bank¡ËÅý·×¥Çー¥¿ 2023Ç¯À¤³¦¤Î¹âÎð²½Î¨¡Ê65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ýÈæÎ¨¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê¡£
¢¨2¡¡2024Ç¯8·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëiBow¾å¤Ç²ÔÆ¯Ãæ¿¦°÷¤Î´Ç¸î»Õ¡¢½Ú´Ç¸î»Õ¡¢ÀìÌç´Ç¸î»Õ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¢´Ç¸î½õ¼êÅù¤ÎÁí¿ô¡£
¢¨3¡¡2024Ç¯5·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿iBow¾å¤ÎË¬Ìä´Ç¸î»Ø¼¨½ñ¤Î±ä¤ÙÂÐ¾Ý´µ¼Ô¿ô¡£