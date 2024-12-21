²ÏÀî´Ä¶³Ú±à Åß¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡×³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
²ÏÀî´Ä¶³Ú±à¡Ê½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±àÆâ¤Î¼çÍ×3»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¥Ñー¥¯¡Ê¸©±Ä¸ø±à¡Ë¡¢¼«Á³È¯¸«´Û¡¦ÌÚÁ¾Àî¿å±à¡Ê¹ñ±Ä¸ø±à¡Ë¡¢¥¢¥¯¥¢¡¦¥È¥È ¤®¤Õ¡Ê¿åÂ²´Û¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢²ÏÀî´Ä¶³Ú±à¤ÎÅß¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¥Ñー¥¯¤Î¥¬¥é¥¹¥Éー¥à¤È¤Ë¤¸¤¤¤íÊ®¿å¹¾ì¤Ë1600ËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÅ¸¼¨¡£
Â¿¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ËÅô¤Ã¤¿²Ð¤¬½À¤é¤«¤¤¸÷¤òÊü¤Á¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç5ÌëÏ¢Â³¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡Ê¥¥ã¥ó¥É¥ëÅÀÅô»þ´Ö¡¡³ÆÆü17¡§00～21¡§00¡Ë
¡¡¢¨±«Å·»þ¤Ï¥¬¥é¥¹¥Éー¥àÅ¸¼¨Ê¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
²ÏÀî´Ä¶³Ú±à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¿ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï²¼µURL¡Ö²ÏÀî´Ä¶³Ú±à¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kankyorakuen.jp
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¤Ë¤¸¤¤¤íÊ®¿å¹¾ì
¥¬¥é¥¹¥Éー¥àÃæ±ûÉô
²ÏÀî´Ä¶³Ú±à ³Æ»ÜÀß¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¢©501-6023 ´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»ÔÀîÅç³ÞÅÄÄ®¡ÊÌµÈÖÃÏ¡Ë
¡¡¡¡¡¦¼«Á³È¯¸«´Û¡¡ ¡Ê¹ñ±Ä¸ø±à¡Ë Ã´Åö¡§²ÖÂ¼¡¡¡¡¡¡¡¡ Tel¡§0586-89-7023
¡¡¡¡¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¥Ñー¥¯¡Ê¸©±Ä¸ø±à¡Ë Ã´Åö¡§»ûÅÄ¡¢¿ùËÜ ¡¡Tel¡§0586-89-6766